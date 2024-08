Horsch ma już 40 lat

W 2024 roku Horsch Maschinen GmbH obchodzi 40-lecie swojego istnienia. W międzyczasie od momentu założenia firmy w 1984 roku stała się ona wiodącym na świecie producentem maszyn rolniczych oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie uprawy gleby, siewu i ochrony roślin. Ciągłe innowacje i konsekwentne skupienie na kliencie to główne elementy filozofii przedsiębiorstwa i klucz do sukcesu.

Historia i przełomowe wydarzenia

Firma została założona w 1984 roku w Sitzenhofie niedaleko Schwandorfu, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Jednak pierwsze prace Michaela Horscha są dużo starsze. Już wcześniej myślał o uprawie bezpłużnej i był świadomy potrzeby skonstruowania odpowiednich maszyn. Wtedy też opracował See-Exaktor, czyli maszynę do siewu bezpośredniego. To utorowało mu drogę do założenia Horsch Maschinen GmbH.

Upadek muru berlińskiego w latach 1989/1990 i związane z nim otwarcie na Wschód okazało się szczęśliwym „przypadkiem”, który przysłużył się tej młodej firmie, bo umożliwił dostęp do większych gospodarstw, gdzie zainteresowanie maszynami Horsch było duże. W pierwszej dekadzie XXI wieku Horsch intensywniej zajmował się zróżnicowaną uprawą gleby, czego efektem było wprowadzenie na rynek trzech kluczowych rodzin produktów przeznaczonych do uprawy gleby oraz siewu: Terrano, Tiger i Pronto. Maszyny te są do dzisiaj ciągle udoskonalane.

Wraz z założeniem Horsch Leeb Application Systems GmbH w 2011 roku portfolio produktów zostało poszerzone o opryskiwacze polowe. Jednak pierwsze projekty firm Horsch i Leeb sięgają końca lat 90., kiedy to powstał pierwszy prototyp samojezdnego opryskiwacza polowego.

Niedawno, wraz z wprowadzeniem na rynek pneumatycznego rozsiewacza nawozów Leeb Xeric, przedsiębiorstwo wkroczyło w nową erę, rozszerzając swoją działalność o wysiew nawozów, tak aby jeszcze bardziej dynamicznie wpisać się w obszar odżywiania roślin.

Ekspansja i internacjonalizacja

W ostatnich latach skupiono się na rozbudowaniu portfolio produktów i ich dywersyfikacji, by móc zapewnić rozwiązania różnorodnych potrzeb światowego rolnictwa. Szczególnie intensywne prace prowadzono nad internacjonalizacją i rozwojem nowych rynków sprzedaży. Zaowocowało to globalnym wzrostem we wszystkich rodzajach maszyn. I tak oprócz utworzenia nowej siedziby w Brazylii z własną linią produkcyjną poczyniono również znaczące inwestycje we wszystkich placówkach w Europie. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracowników firmy na całym świecie podwoiła się do prawie 3300 osób.

Perspektywy na przyszłość

Biorąc pod uwagę coraz częstsze występowanie ekstremalnych warunków pogodowych i zmian klimatycznych, precyzja stała się jednym z głównych tematów dotyczących przyszłości. Ten aspekt od wielu lat jest aktywnie podejmowany w firmie Horsch i również w przyszłości będzie jedną z kluczowych kwestii we wszystkich obszarach jej działania. Jednym z narzędzi, którego zalety i potencjał będą odgrywać w najbliższym czasie jeszcze większą rolę, jest cyfryzacja. Projekty dotyczące autonomii maszyn stają się coraz ważniejsze na całym świecie. Rozwój i wdrażanie tych technologii jest już mocno zaawansowany na niektórych rynkach.

Źródło: Horsch