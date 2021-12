Holenderski Rabobank prognozuje rosnący popyt na kukurydzę

Według raportu opublikowanego przez Rabobank 16 grudnia, globalne spożycie kukurydzy ma wzrosnąć o 25 proc. w ciągu następnej dekady. Holendrzy przewidują również, że globalny handel kukurydzą wykaże jeszcze silniejszy wzrost, stymulowany wzrostem produkcji białka zwierzęcego, napięciami geopolitycznymi i niedoborami kukurydzy wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych oraz ograniczeń w zakresie areału i wzrostu plonów.

W raporcie stwierdza się, że ​​wraz ze wzrostem konsumpcji Wielkość eksportu od głównych producentów kukurydzy również powinna wzrosnąć. Brazylia, Argentyna, Ukraina i Stany Zjednoczone najbardziej skorzystają na tym wzroście globalnego zapotrzebowania, ponieważ wszystkie te kraje mają dalszy potencjał produkcyjny, a Brazylia ma dobrą pozycję do objęcia wiodącej pozycji.

-W ciągu następnej dekady Ameryka Południowa przejmie prowadzenie we wzroście obszaru upraw kukurydzy, podczas gdy plony będą odgrywać główną rolę we wzroście produkcji kukurydzy w USA i na Ukrainie do 2030 r.– powiedziała Marcela Marini, starszy analityk w Rabobank w dziale Grains & Oilseeds.

Dodała ponadto, że dostępność obszaru, potencjał plonowania, marże finansowe i infrastruktura dostarczająca kukurydzę do krajów importujących będą kluczowymi czynnikami wzrostu produkcji kukurydzy wśród tych graczy. Szacunki pokazują, że produkcja kukurydzy w czterech największych krajach eksportujących wzrośnie o 159 milionów ton, aby osiągnąć 682 miliony ton do 2030 roku.

Marini przewiduje, że Brazylia przejmie prowadzenie w produkcji kukurydzy i wzroście eksportu w ciągu najbliższych 10 lat. Podwójne wykorzystanie ziemi, z jednym plonem soi i jednym plonem kukurydzy zebranym w ciągu 12 miesięcy z tego samego pola, pozwala na zwiększenie obszaru upraw kukurydzy.

W raporcie zauważono, że dostępność obszaru, wzrost plonów i wyniki finansowe będą kluczowymi czynnikami zapewniającymi dalszy wzrost produkcji kukurydzy w Brazylii, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. Jednak zrównoważony rozwój będzie kluczowym tematem dla głównych miejsc docelowych kukurydzy, wymagającym zmian w praktykach w gospodarstwach i w łańcuchu dostaw oraz wpływającym na konkurencyjność kukurydzy w następnej dekadzie.

Marini powiedział, że zrównoważona produkcja będzie ściśle śledzona przez ważne odbiorców końcowych, a nawet przez niektóre prywatne firmy, które zobowiązały się nie pozyskiwać zbóż ani nasion oleistych z niedawno wylesionych obszarów, aby zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję kukurydzy.

-Nowe praktyki, a nawet certyfikaty, które mogą być powielane dla kukurydzy, będą wymagane przez odbiorców końcowych, a rolnicy będą zmuszeni do szybkiego przyjęcia nowych praktyk, które mogą zmienić dynamikę rynku kukurydzy i konkurencyjność w przyszłości– powiedział Marini.

Identyfikowalność i gwarancje, że produkt został wyprodukowany w sposób zrównoważony, mogą nawet zmienić dynamikę cen towarów w nadchodzących latach, powiedziała.