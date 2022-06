Hodowla Roślin Strzelce – nowe odmiany i inwestycje

Hodowla Roślin Strzelce zaprezentowała bogatą kolekcję odmian zbóż ozimych i jarych, także innych gatunków podczas dni pola 23.06.br organizowanych wspólnie z Basf Polska. Pokazano najnowszą inwestycję – nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linię technologiczną do czyszczenia i zaprawiania ziarna i nasion.

Dni Pola HR Strzelce wróciły po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Imprezę otworzyli Wojciech Błaszczak, prezes zarządu Hodowli Roślin Strzelce wspólnie z Jarosławem Opicem, szefem marketingu Basf Polska oraz Tomaszem Grabowskim, wójtem gminy Strzelce. takie spotkania to doskonała platforma wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, hodowcami roślin i ekspertami ochrony roślin. Uczestnicy wydarzenia zwiedzali bogatą kolekcję odmian.

Nowości odmianowe pszenicy ozimej

Elektra – pszenica ozima, która w latach badan rejestrowych (na poziomie A1) cechowała się bardzo dobrym plonowaniem przewyższającym odmiany wzorcowe. Szybko rusza na wiosnę, co pozwala uniknąć wczesnowiosennych susz. Jest odporna na chlorotoluron, co zapewnia większą swobodę w doborze herbicydów do odchwaszczania plantacji. Jak zapewnia hodowca, wykazuje bardzo wysoką odporność na choroby podstawy źdźbła, rdze, czy septoriozę. Hodowcy z HR Strzelce liczą, że odmiana Elekta ustanowi nowe rekordy plonowania. Czy tak się stanie? Oczywiście trzymamy kciuki, pamiętajmy bowiem, że odmiany z HR Strzelce są hodowane w naszych, niełatwych warunkach, przy niedoborach wody, którym muszą sprostać i w lokalizacjach na glebach klasy od III do V. Dlatego są idealnie dopasowane do krajowych warunków klimatyczno-glebowych.

Intuicja – pszenica ozima o wysokiej zimotrwałości (5) i odporności na choroby, w tym na fuzariozę kłosów, co pozwala na swobodny siew po kukurydzy. Jest odporna na chlorotoluron, co zapewnia większą swobodę w doborze herbicydów do odchwaszczania plantacji. Może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym odczynie – cechuje się podwyższoną tolerancją na niskie pH, toleruje okresowe niedobory wody. Zwartość białka ok 13,3 proc., gęstość w stanie zsypowym 80,8 kg/hl, liczba opadania 375 s, wskaźnik sedymentacji SDS 8.

Lider w rynku pszenicy

Hodowla Roślin Strzelce jest niekwestionowanym liderem rynku nasiennego pszenicy ozimej w Polsce (28 341 tys. ha w 2022 r.) i w tym roku zapewnia sobie 19,8 proc. udziału rynkowego dla tego gatunku. Na taki wynik pracuje ich najlepiej sprzedająca się odmiana pszenicy ozimej Euforia, pod którą przeznaczane jest coraz więcej ha.

By utrzymać swoją pozycję i budować jeszcze większe znaczenie na rynku firm hodowlano-nasiennych w HR Strzelce postawiono na nowe inwestycje – w pełni zautomatyzowaną linię technologiczną do czyszczenia i zaprawiania ziarna i nasion. Wyposażona została w możliwe najnowsze, obecnie dostępne rozwiązania na rynku, jak mówił Wojciech Błaszczak, prezes zarządu Hodowli Roślin Strzelce, “to najnowocześniejsza na tą chwilę tego typu linia w kraju”.

Basf polecało do ochrony swoje sprawdzone rozwiązania, m.in. zaprawę Syistiva 333 FS. Przy jej wykorzystaniu oraz odmiany pszenicy ozimej z HR Strzelce prowadzone są doświadczenia polowe z 70 proc. udziałem zbóż w płodozmianie, z terminem siewu optymalnym i opóźnionym (odmiana ma być sprzedawana w jednostkach siewnych, zaprawiona Syistivą 333 FS).