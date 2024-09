Hodowla Roślin Danko otwiera nowoczesną oborę na 400 krów

Hodowla Roślin Danko to nie tylko nowoczesne, wysokoplonujące odmiany roślin. To także hodowla bydła mlecznego, produkcja mleka i najlepsze buhaje. Tylko w 2023 roku HR Danko od swoich krów wyprodukowała ponad 22 tys. litrów mleka.

Nowoczesna obora na 113 m długości, 58 m szerokości i prawie 16 m wysokości miała swoje uroczyste otwarcie 16.09. br. Obiekt znajduje się w Choryni (gmina Kościan) w woj. wielkopolskim.

– Tego typu obory, o takich gabarytach rzadko spotykamy w Polsce i Europie. Stawiając taki obiekt liczymy, że będzie w nim dużo powietrza, silna jego wymiana, co powinno przyłożyć się na dobre wyniki produkcyjne – mówi Dariusz Szlecht, główny specjalista d/s zwierzęcych w HR Danko.

Obora składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to nieprodukcyjna. W niej ulokowanych zostanie około 75 jałówek, porodówka i krowy zasuszone. Druga część obory jest udojowa, przewidziana na ok. 300 sztuk bydła mlecznego. Oborę z nowoczesnym cielętnikiem łączy korytarz przepędowy. Tuż obok świeżo wybudowanej obory przewidziane jest miejsce na drugi taki obiekt, który ma tu stanąć w niedalekiej przyszłości.

Krowy przeprowadzone do nowej obory (w sumie HR Danko ma 6 obiektów w różnych częściach kraju) przejdą na system udoju robotowego. Obora wyposażana jest w automatyczne urządzenia udojowe LELY Astronaut A5. Robot pracować może prawie 24h na dobę i wydoić 50-60 krów. Czas przestoju potrzebny na samodzielne mycie to ok. 2 godz. Robot m.in. mierzy temperaturę mleka, komórki somatyczne, przewodność, wagę krowy, wykrywa krew w mleku.

Obora wyposażona jest także w urządzenia do podgarniania paszy LELY Juno, roboty sprzątające LELY Discovery, kolektor box zabiegowy LELY Trement box, czochradła dla zwierząt LELY Luna, schładzalnik mleka pionowy na 30 tys. litów, oraz poidła izolowane wannowe i system zraszania – schładzania.

HR Danko szczyci się nie tylko doskonałymi odmianami roślin, ale także hodowlą bydła mlecznego – obecnie łącznie to ok. 5000 sztuk ulokowanych w 6 obiektach na terenie kraju. W 2023 roku Danko wyprodukowało 22 200 tys. litrów mleka. Co więcej HR Danko to hodowla najwyższej klasy buhajów. Przypomnijmy, że w sezonie 2020 buhaj Zoom zajmując pierwsze miejsce w rankingu PF uplasował firmę w grupie najlepszych hodowców rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (najbardziej wyselekcjonowanej w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka). Obecnie na liście rankingowej PF jest 12 buhajów Danko, w tym w czołówce (2 miejsce) plasuje się buhaj Danko Celtic.