Hidromek HMK 102 B Alpha. Dwie maszyny w cenie jednej. Ale dlaczego piszemy o niej w serwisie rolniczym?

Koparko-ładowarka w gospodarstwie? To chyba jakaś pomyłka. A może wcale nie? Na pewno nie – uważa tak Hidromek, który od kilku lat z dumą promuje swoje maszyny także na imprezach rolniczych. Ale czy biała maszyna nie boi się pracy w oborniku i znoju?

Koparko-ładowarki ostatnimi czasy są coraz częstszymi gośćmi czy raczej pełnoprawnymi mieszkańcami gospodarstw. Okazuje się, że tego typu maszyny mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza w większych gospodarstwach, zaś możliwość świadczenia usług to również pomysł na dodatkowy zarobek, zwłaszcza w miesiącach przestoju.

Przyczyniła się do tego oczywiście również możliwość uzyskania dofinansowania, choć w naszych realiach chyba należałoby wspomnieć o tym fakcie na samym początku, bowiem mało którego rolnika zainteresowałoby wyłożenie na stół niemal pół miliona złotych na maszynę, która w pracach gospodarczych jest co najwyżej pomocna, a tylko podczas prac ziemnych pożądana. Co innego, jeżeli lwią część można by uzyskać drogą dopłaty, wówczas samo ulokowanie kapitału w maszynie może okazać się niezłą strategią na przetrwanie.

Dwa w jednym? Czy dwa razy do bani?

Każdy zna powiedzenie, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to zapewne jest tak naprawdę do niczego. Jest w tym sporo prawdy. Na szczęście koparko-ładowarki łączą w sobie jedynie dwie a nie wszystkie funkcje, w takich maszynach specjalizuje się francuski Mecalac. Wracając jednak do Hidromeka, bo to o nim mowa, firma została założona w Turcji w roku 1978, a więc stosunkowo niedawno. Tam też jest jej siedziba oraz działy rozwoju i fabryki. Co ciekawe u początków rozwoju są ciągniki rolnicze, więc nie powinno dziwić, że obecnie firma widzi potencjał także w rolnikach.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż to właśnie w Turcji zlokalizowane jest potężne zaplecze produkcyjne jeżeli chodzi o całą branżę maszyn, począwszy od elementów układów hydraulicznych, poprzez ramy, skrzynie biegów, mosty, kabiny, elektrykę, szyby czy wyroby z tworzyw sztucznych. Nie będzie w tym stwierdzeniu słowa przesady, że rundka po obwodnicy Ankary i w zasadzie można od zera poskładać dowolną maszynę na lokalnie produkowanych komponentach nie wykonując pełnego objazdu stolicy. Zakłady firmy Hidromek miniecie czterokrotnie, bowiem tyle fabryk jest zlokalizowanych w tej okolicy.

W jednej z nich powstają koparko-ładowarki HMK serii: 62 (maszyny kompaktowe) 102B/S Alpha (klasyczne) oraz 102B/S Supra (najnowsze). My mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z modelem HMK 102B Alpha w bardzo bogatej konfiguracji przy jednocześnie całkiem atrakcyjnej, jak na segment, cenie wynoszącej 389 500 zł netto, warto dodać, że cennik modelu otwiera kwota 324 900 zł netto a firma BM Broker, która jest dystrybutorem maszyn Hidromek otwarcie przyznaje, że absolutnie nie boi się podawania cen. Szanujemy to!

HMK 102B Alpha serii K4. Na wypasie

Zaprezentowany na targach model odznaczał się wysokim wariantem wyposażenia, co z zewnątrz rzucało się w oczy jedynie z uwagi na widoczny hydrauliczny przesuw zespołu tylnej łyżki i szybkozłącza. Znacznie więcej dzieje się w środku, o czym za chwilę. Model 102B oznacza, że mamy do czynienia z maszyną na różnych kołach, ale z automatyczną skrzynią biegów w bardzo przyjemnym standardzie 6×3 z elektrohydraulicznym rewersem.

Biegi w zakresie od 1 do 5 pozwalają na osiągnięcie prędkości od 4 do 22 km/h, zaś bieg szósty służy do jazdy po drogach z prędkością do 40 km/h. Standardowa masa maszyny to 9300 kg. Dla tych, którzy spodziewali się czegoś w guście 100 konnego ciągnika z osprzętami wyjaśniamy, koparko-ładowarki są osadzane na grubych ramach, stąd masy w przedziale 8-10 ton są dla tego typu maszyn normą. Skoro wspomnieliśmy o stukonnym ciągniku to zapewne nie bez powodu, a za sprawą silnika. Modele 102 Hidromeka napędza silnik Perkins 904J-E36TA o mocy 100 KM przy 2200 obr/min. Jest to niemalże ten sam silnik jaki znajdziemy w wielu włoskich maszynach pod oznaczeniem FPT F36, bowiem właśnie firmy FPT i CAT, do którego należy Perkins, są odpowiedzialne za opracowanie serii silników składających się z jednostek: F28 F34 i F36 (oznaczenia FPT), oczywiście z zastrzeżeniem, że pomiędzy markami mogą się one różnić nieco osprzętem.

Pozostając przy parametrach technicznych, warto wspomnieć jeszcze o hydraulice; ta może być w oparciu o zespole dwóch pomp zębatych: 90+57,2 l/min i 227 barów albo pompie wielotłoczkowej 162 l/min i ciśnieniu maksymalnym 255 barów oraz o łyżkach – przedniej i tylnej. Przednia to łyżka typu 6w1 – z uwagi na ilość funkcji zintegrowanych w jedną łyżkę o pojemności 1,1 metra sześciennego, tylna zaś ma pojemność 0,18 metra sześciennego, dla której maksymalna głębokość kopania to 5606 mm na maksymalnie wysuniętym ramieniu teleskopowym lub 4484 mm na ramieniu wsuniętym.

Zewnętrznie maszyna może się podobać, choć w przypadku maszyn do robót ziemnych trudno jest mówić długo o wzornictwie, większość maszyn tego gatunku wygląda podobnie, producenci stosują również te same zabiegi stylistyczne. Mamy więc grill w kolorze ciemniejszym z ciekawymi wstawkami imitującymi ledowe kierunkowskazy, te jednak są umieszczone klasycznie w lampach wysoko na słupku A, co jest jedynym sensownym miejscem w takiej maszynie.

Z zewnątrz na duży plus należy zaliczyć poręcze i stopnie lakierowane w kontrastującym kolorze, co poprawia bezpieczeństwo korzystania maszyny. Tutaj chyba turecka firma wyprzedziła nawet konkurencję zachodnią nie licząc nieprodukowanych już koparko-ładowarek firmy Volvo, które zawsze w dziedzinie bezpieczeństwa było niezrównanie pierwsze, nie tylko w samochodach. Wlewy paliwa, płynu DEF czy oleju hydraulicznego są dobrze oznaczone i rozmieszczone, tak aby minimalizować ryzyko pomyłek. Bardzo ładnie, ale chodźmy wreszcie do tej kabiny!

Postarali się jak dla siebie

Producent chwali się licznymi certyfikatami (ROPS, FOPS) oraz tym, że jest to kabina o największej objętości w segmencie. Z zewnątrz trudno jest to ocenić, ale wystarczy, że zajmie się miejsce w kapitańskim fotelu operatora i od razu czuć, że w tych słowach nie ma przechwałek, to po prostu fakt. Nawet w roboczych butach rozmiaru większego niż 44 można bez trudu i zawadzania stopami o obudowy nadkoli wykonać pełen obrót z pozycji kierowcy-operatora ładowarki do pozycji operatora koparki, a to wszystko za jednym kopnięciem czy też szturchnięciem specjalnej dźwigni ustawionej do obsługi piętą u podstawy fotela. Fakt, dla kogoś, kto był przyzwyczajony do dźwigni blokady pod siedziskiem, jest do dziwne, choć jakże przyjemne uczucie, zwłaszcza gdy za zwolnieniem blokady obrotu fotela, zwalnia się również blokada kolumny kierownicy i ta gładko sunie ku górze ułatwiając obrót. Jakby tego było mało, lewy podłokietnik można odchylić aby ułatwić sobie wsiadanie i wysiadanie.

Skoro o tym mowa, obydwa dżojstiki są umieszczone właśnie w podłokietnikach regulowanych i dość przyjemnych w dotyku również z niewielkimi pulpitami na przyciski (od radia, blokady hydrauliki oraz przełączania tył-przód). Na główkach dżojstików są oczywiście przyciski od dodatkowych funkcji oraz miejsca na kolejne. Hidromek zdecydowanie inspirował się rozwiązaniami z branży motoryzacyjnej, bowiem sterowanie auto wyprowadzone blisko pod rękę operatora to nie jest coś standardowego nawet dla maszyn uważanych jako premium, gdzie zdarza się, że radio, jeżeli w ogóle jest, to bywa wciśnięte jakby na ostatnią chwilę, po uprzednim wydarciu jakiegoś miejsca w desce nożykiem do tapet. Tutaj czuć, że cały projekt był przemyślany. Cieszących oko rzeczy jest więcej, od ładnych faktur w schowkach, gniazd do ładowania telefonu, specjalnego uchwytu na niego czy też całkiem zgrabnej kierownicy po bardzo rzeczowe i przejrzyste rozmieszczenie przycisków. Te są oczywiście podświetlane i korzystają z ogólnie przyjętych standardów dotyczących symboli.

Do tego mamy dwa ekrany LCD – z przodu na słupku A oraz z tyłu na konsoli bocznej, które wyświetlają odpowiednio parametry jakie będą nas interesowały podczas jazdy lub pracy osprzętem ładowarkowym, zaś ten tylny oczywiście o parametrach istotnych z punktu widzenia części koparkowej. Naprawdę szukaliśmy czegoś, do czego można by było się przyczepić, lecz nawet na panelu od klimatyzacji widnieje napis Denso, a zatem o klimat w maszynie nie trzeba się martwić.

Owszem tu i ówdzie widać łby śrub, jednak w tych maszynach jest to całkowicie normalne, a wręcz pożądane przez przeciętnego odbiorcę, bowiem świadczy o tym, że elementy są przykręcane i co za tym idzie, łatwe w demontażu i montażu. Nie jak ma to miejsce, gdy producent pójdzie na skróty i wszystko jest spinane na tak zwane plastikowe czopki, które zazwyczaj urywają się przy pierwszej próbie demontażu; trend znany z przemysłu samochodowego, znienawidzony przez użytkowników i mechaników, ale ubóstwiany przez księgowych, tutaj na szczęście nie dotarł i oby nigdy się tak nie stało. Podsumowując, kabina zdecydowanie nie jest dziełem przypadku, nawet jeżeli producent skorzystał z kilku rodzajów przełączników, to są one użyte w przemyślany, pasujący do reszty, sposób, zaś ogólne odczucie jako operatora są bardzo pozytywne. Ciekawe jak będzie w pracy.

Moc osprzętów

Wspominaliśmy, że Hidromek miał doświadczenia w branży agro; obecnie firma jest skupiona na maszynach do prac ziemnych oraz przeładunków, jednak coś nie coś z tych dawnych przygód pozostało, bowiem do koparko-ładowarek Hidromek przygotował absurdalną wręcz ofertę dodatków.

Począwszy od fabrycznego szybkozłącza hydraulicznego, młot czy kilkanaście rodzajów łyżek, znajdziemy w ofercie także: wiertnice (na tył i na przód!), chwytaki wielopalczase (obrotowe i stałe), łyżkę do betonu, zrywak, hydrauliczny pług do śniegu (stały lub skrętny), chwytaki do bali (klasyczny, trzyzębowy, pięciozębowy), łuparkę do drewna, hak holowniczy do przyczep, zestaw do tzw. hydraulicznego kciuka, łyżkę do papieru, łyżkę do śmieci, łyżkę do napełniania big bagów czy adaptery.

Oczywiście zakup wszystkich tych implementów z łatwością podbiłby cenę dwukrotnie, niemniej firma jasno stwierdza, że ich maszyna poradzi sobie z każdą pracą i w sumie czy właśnie nie tego tak naprawdę oczekujemy od maszyn takich jak koparko-ładowarki? Choć nazwa sugerowałaby kopanie i załadunek wydobytego urobku, to de facto te maszyny można wykorzystać i wykorzystuje się do całego spektrum prac i dobrze jest, jeżeli producent pomyślał o tym podczas projektowania. Tu sprawa chyba nie wymaga niczego do dodania, to trzeba sprawdzić w pracy!