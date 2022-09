Herbicydy w rzepak ozimy na chwasty jednoliścienne roczne, które wyeliminują też chwasty dwuliścienne

Herbicydy w rzepak ozimy na chwasty jednoliścienne roczne, które przy okazji wyeliminują chwasty dwuliścienne możemy zastosować tuż po wschodach rzepaku jak i chwastów. Herbicydy możemy użyć od fazy liścieni, aż do momentu wytworzenia przez rzepak ozimy nawet 8 liści właściwych.

Na plantacji skuteczne ograniczenie chwastów można prowadzić za pomocą klasycznych herbicydów zawierających substancje czynne (s.cz.) z różnych grup chemicznych, w odniesieniu do wybranych gatunków jednoliściennych i dwuliściennych, tuż po wschodach (zarówno rzepaku jak i chwastów), od fazy liścieni aż do momentu wytworzenia przez rzepak ozimy nawet 8 liści właściwych.

Najwcześniej, bo już w momencie wytworzenia przez rzepak ozimy liścieni, można zastosować s.cz. dimetachlor, którą należy aplikować do fazy 4 liści właściwych rzepaku ozimego. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie kiełkowania do fazy dobrze wykształconych liścieni. Substancja ta ogranicza miotłę zbożową oraz wrażliwe chwasty dwuliścienne. Pamiętajmy, iż dimetachlor nie zaleca się stosować częściej niż co trzy lata na tym samym polu, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.

Kolejną s.cz., którą można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego jest metazachlor. Jest to bardzo „elastyczna czasowo” substancja, gdyż aplikuje się ja do momentu osiągniecia przez rzepak ozimy fazy 6 liści a w niektórych przypadkach nawet 8 liści właściwych. Gatunki jednoliścienne, tj. wyczyniec polny oraz niektóre uciążliwe chwasty dwuliścienne, najskuteczniej ograniczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych.

Następny przykład to gotowa dwuskładnikowa mieszanina zawierająca w swoim składzie przytoczony powyżej metazachlor do którego dodano chinomerak. Duet ten można stosować w fazie liścieni do 8 liści lub w fazie 2 liści do 8 liści rzepaku ozimego, głównie do zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych.

Również po wschodach (faza 1 liścia) rzepaku ozimego, do momentu osiągniecia 3 liści właściwych, można zastosować mieszaninę trójskładnikową metazachlor + pikloram + aminopyralid, która skutecznie ogranicza chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych, tj. miotła zbożowa i niektóre dwuliścienne.

Następna kombinacja to dodanie do metazachloru, s.cz. dimetenamid-P, którą stosuje się w fazie 2-8 liści właściwych rzepaku ozimego. Substancje te skutecznie ograniczają chwasty od momentu kiełkowania do osiągniecia fazy 2 liści właściwych. Ponadto zaletą tej mieszaniny jest jej wysoka skuteczność w ograniczaniu miotły zbożowej i niektórych uciążliwych chwastów dwuliściennych rocznych.

I ostatnia s.cz. czyli propyzamid, wchodząca w skład klasycznych herbicydów, którą zaleca się stosować w fazie pomiędzy 4 a 6 liściem rzepaku ozimego. Substancja ta jest najczęściej wykorzystywana do zwalczania późno wschodzącej miotły zbożowej (czasami wyczyńca polnego) czy samosiewów zbóż oraz przytuli czepnej. Cechą szczególną tej substancji jest możliwość aplikowania jej w naprawdę niskich temperaturach, pomiedzy 0-30C. Oczywiście im temperatura jest wyższa, tym skuteczność działania propyzamidu będzie lepsza.

Przykładowe s.cz. herbicydów, zalecane jesienią do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz samosiewów zbóż po wschodach rzepaku ozimego