HELMTOP 500 SC – dalej w grze

Informujemy przed sezonem zakupów i ochrony, że HELMTOP 500 SC uzyskał przedłużenie rejestracji na kolejny okres.

Zezwolenie na wprowadzanie do obrotu tego fungicydu jest ważne do 31 października 2020 r. Daty, które są szczególnie istotne dla rolnika-praktyka, mianowicie związane z terminem zużycia istniejących zapasów środka w celach sprzedaży i dystrybucji – to 30 kwietnia 2021 r., natomiast w odniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania środka – to 30 kwietnia 2022 r. Czyli HELMTOP 500 SC można kupować (będzie w sprzedaży) do 30.04.2021 r, a stosować – do 30.04.2022 r.

Zakres rejestracji fungicydu HELMTOP 500 SC (zawierającego 500 g tiofanatu metylu) obejmuje ochronę pszenicy ozimej przed: łamliwością źdźbła zbóż, septoriozą paskowaną liści, mączniakiem prawdziwym zbóż i traw od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31); w przypadku rzepaku ozimego, chroni przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową od początku kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 61–65). Zarówno do ochrony pszenicy, jak i rzepaku zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,4 l/ha.

Środek HELMTOP 500 SC ma również zastosowanie w sadach jabłoniowych. Mianowicie, można nim (w dawce 1,5 l/ha) chronić jabłka przed gorzką zgnilizną (groźną chorobą ujawniającą się najczęściej dopiero w okresie przechowywania owoców) na 2 lub 4 tygodnie przed ich zbiorem (BBCH 81–85).

Karencja środka wynosi odpowiednio: pszenica – 42 dni, rzepak – 49 dni, jabłoń – 3 dni.

Przedłużenie rejestracji fungicydu HELMTOP 500 SC jest bardzo ważne i pożyteczne nie tylko z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia, ale także prawnego.

Po pierwsze – ułatwia i umożliwia rotację substancji czynnych w zabiegach ochrony roślin, co ma wymierny wpływ na przeciwdziałanie wywoływania odporności na często stosowane środki.

Po drugie – wszyscy profesjonalni rolnicy krajów Unii Europejskiej są zobligowani do prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w celu wyprodukowania wysokiej jakości żywności spełniającej wszelkie normy bezpieczeństwa żywnościowego. Realizacja tego wymogu jest możliwe tylko wtedy, gdy umożliwiona jest swoboda wyboru (w tym ekonomicznego) spośród gammy środków ochrony roślin zawierających substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.

Źródło: Helm