Handel zdominowany przez kukurydzę: Ceny zbóż 08.10.2024

Początek nowego tygodnia przynosi pewne uspokojenie nastrojów po ubiegłotygodniowych wzrostach cen, ale na rynku cały czas dominuje głównie kukurydza, a innych gatunków do sprzedaży jest mało. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 08.10.2024 r.?

Korzystny przebieg pogody sprawia, że żniwa kukurydziana są bardzo zaawansowane, a odstawiane do skupów kukurydze mają bardzo dobrą, bo sięgającą nawet 20 proc. wilgotność, co sprawia, że za takie ziarno można uzyskać wyraźnie lepsze ceny.

Jednakże z racji tego, że do skupów trafia głównie kukurydza, to pozostałych gatunków jest dużo mniej i skupujący narzekają na problemy z pozyskaniem większych partii ziarna, zwłaszcza pszenicy i to mimo podwyżek cen, które jednak dalej nie przekonują rolników do sprzedaży.

Ceny na dzień 08.10.2024 r.: