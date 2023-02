Część rolników czeka na rekompensaty, a handel zamarł: Ceny zbóż 07.02.2023

Obecnie trwa sondowanie rynku i wyczekiwanie ze sprzedażą ze strony rolników, którzy czekają na obiecywane przez resort rolnictwa rekompensaty. Dodatkowo same firmy skupowe nie są zbyt chętne do kupna, gdyż nie mają takiej potrzeby ze względu na pełne magazyny.

W chwili obecnej brakuje impulsów do podwyżek cen skupu ziarna. Notowania na giełdzie Matif nie dają argumentów do wzrostu stawek na rodzimym podwórku, a handel pozostaje bardzo słaby i na ten moment niewielu rolników decyduje się na sprzedaż.

Sytuacja ta może wynikać z zapowiadanych przez resort rolnictwa dopłat do przechowywania ziarna w związku ze zwiększonym importem zbóż z Ukrainy, choć są to na razie tylko mgliste zapowiedzi, z których nie wiadomo, co wyniknie. Dodatkowo paszarnie i młyny tylko w niewielkim stopniu dokonują zakupów ze względu na pełne magazyny. Eksperci szacują, że większy ruch może się dopiero pojawić za 3 – 4 tygodnie.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1250 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1300 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1380 zł/t. W pozostałej części kraju ceny są jeszcze niższe, gdyż ograniczają się do poziomów najczęściej 1160–1280 zł/t. Nisko znajduje się także pszenica paszowa. Której ceny rozpoczynają się od poziomu 1050 zł/t a kończą na poziomie 1230 zł/t.

Nisko notowany jest również jęczmień paszowy, którego stawki rozpoczynają się od 930 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo i znacząca część ofert przekracza 1 tys. zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł. Na nieco wyższych poziomach znajduje się pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1150 zł/t.

Od kilku tygodni słaba jest również sytuacja jeśli chodzi o ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1100 zł/t, a paszowe od 850 do 1040 zł/t.

Cały czas na niskich poziomach notowany jest rzepak, gdzie najniższe stawki wynoszą nawet 2150 zł/t, choć trzeba przyznać, że jest ich bardzo niewiele. Znakomita większość ofert kupna oscyluje w okolicach 2400 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2550 zł/t.

Niewiele dzieje się także w przypadku kukurydzy, gdzie najniższą oferowaną ceną za kukurydzę suchą jest 1 tys. zł/t a maksymalnie można uzyskać 1170 zł/t.