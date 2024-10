Handel UE w lipcu 2024: Rosjanie kupili mniej spirytusu, Chińczycy mniej mleka, a ogólnie zdrożało kakao

W lipcu 2024 roku Unia Europejska zanotowała dalszy wzrost nadwyżki handlowej w sektorze rolno-spożywczym, który osiągnął wartość 6,1 miliarda euro. Za wzrost wartości eksportu odpowiadają ceny oliwek, ale spadła sprzedaż wieprzowiny, mleka i zbóż.

Eksport produktów UE wzrósł w lipcu o 10% w porównaniu do czerwca, osiągając 20,8 miliarda euro, a w skali rocznej wzrost wyniósł 15%. Skumulowana wartość eksportu od stycznia 2024 r. wyniosła 137,2 miliarda euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do tego samego okresu w 2023 r.

Wartość eksportu windowana cenami oliwek

Wzrost wartości eksportu wynika przede wszystkim z wyższych cen oliwek i oliwy z tych owoców. Do USA wyeksportowaliśmy za 1,5 mld euro więcej, do WB za 914 mln euro więcej. Również eksport do Brazylii odnotował wzrost o 18% z tego powodu.

Chińczycy kupili mniej mleka, Rosjanie – mniej spirytusu

Chiny kupiły mniej wieprzowiny, mleka w proszku, mleka świeżego i zbóż. Z tego powodu eksport do tego państwa spadł o 728 milionów euro (-8%). Wartość eksportu do Rosji zmniejszyła się o 511 milionów euro (-12%), co było spowodowane mniejszym popytem na napoje spirytusowe, likiery oraz wina i produkty winne.

Wzrosła wartość importu do UE

Lipiec przyniósł wzrost importu produktów rolno-spożywczych do UE o 11% w stosunku do czerwca, co oznacza wartość 14,6 miliarda euro. W porównaniu z lipcem 2023 r. import wzrósł o 23%, a skumulowany wynik od stycznia wyniósł 97,5 miliarda euro (+2%).

Zdrożało kakao

Największy wzrost wartości importu odnotowano z Wybrzeża Kości Słoniowej (+ 50% – +1,2 miliarda euro), głównie za sprawą wyższych cen produktów kakaowych. O 99% wzrosła wartość importu z Tunezji – z powodu oliwy z oliwek.

Sprowadziliśmy mniej rzepaku i kukurydzy

W lipcu spadła wartość importu z Australii i Brazylii. Z Australii sprowadzono do UE mniej rzepaku (minus 38%, mniej o 752 mln euro). Z Brazylii kupiono mniej olejów roślinnych i kukurydzy – wartość importu spadła o 509 mln euro (- 5%). Ogólnie wartość importu zbóż i nasion oleistych do UE spadła o – 20%.

Podsumowanie

Dane za lipiec 2024 roku pokazują stabilizację nadwyżki handlowej UE, przy równoczesnym wzroście eksportu i importu wielu kluczowych produktów rolno-spożywczych. Eksport do USA i Wielkiej Brytanii utrzymuje wzrostową tendencję, podczas gdy handel z Chinami i Rosją maleje, odzwierciedlając zmiany preferencji rynkowych i cenowych.

opracowanie na podstawie: informacja prasowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z dn. 28 października 2024 r.