Hale łukowe do przechowywania m.in. słomy. Na co zwrócić uwagę? Koszty i terminy realizacji

Przechowywanie płodów rolnych w halach łukowych to popularna metoda ich zabezpieczania. Dziś przyglądamy się ofercie tego typu hal a także cenom i terminom realizacji tego typu inwestycji.

Hale łukowe posiadają wiele zalet. Przede wszystkim są relatywnie niedrogie w porównaniu do konwencjonalnych magazynów. Ponadto są uniwersalne; jeżeli nie przechowujemy w nich akurat płodów rolnych, możemy w nich np. garażować maszyny.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze hali łukowej?

Hale łukowe występują w różnych wariantach. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest, aby hala nie zaczynała się od razu łukiem. W niektórych konstrukcjach mamy do czynienia z pierwszym profilem prostym (sięgającym ok. 2 metrów), co wpływa pozytywnie po pierwsze na pojemność hali, zaś po drugie na łatwość manewrowania w niej.

– Ważnym elementem jest naciąg wewnętrzny; klient ma dostęp do naciągu, a każdy segment ma naciąg indywidualny. Konstrukcja naszych hal opiera się na kratownicach, które zapewniają im trwałość i wytrzymałość. Mocowanie i “spinanie” tej hali nie odbywa się za pomocą np. linek, lecz z wykorzystaniem solidnych rur – tłumaczy Dariusz Witkowski, specjalista z firmy Skavska.

Istotnym elementem jest kotwienie hali.

– Możemy wykorzystać kotwienie chemiczne; możemy halę stawiać na blokach systemowych typu “LEGO” lub na murach. Pod baloty lub maszyny rolnicze możemy wykorzystać kotwienie gruntowe. Wtedy stawiamy halę na gruncie; w każdą stopę są wbijane po skosie kotwy, w naszym przypadku to są 4 kotwy 1,5-metrowe w jedną stopę. Taką stopę mamy co 2,5 metra z jednej jak i z drugiej strony – dodaje specjalista.

Jeżeli chodzi o wymiar estetyczny, niektórzy producenci oferują plandeki w różnych kolorach. Warto też zwrócić uwagę na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. Tutaj zazwyczaj spotkamy się z metodą ocynku ogniowego.

Bardzo ważna jest również kwestia zamknięcia hali, jednak ta będzie zależała przede wszystkim od sposobu jej wykorzystania. Jeżeli hala ma służyć do przechowywania np. tylko słomy, takowe nie będzie niezbędne. Jeżeli zaś będą w niej przechowywane inne płody rolne, np. zboże, zamknięcie hali będzie konieczne.

Ceny

Ceny hal łukowych będą zależały przede wszystkim od ich rozmiarów. Najmniejsze konstrukcje o szerokości 6 i długości 10 metrów kosztują (w wariancie podstawowym, niezamknięte) ok. 15 tys. zł netto, choć najtańsza oferta jaką znaleźliśmy to ok. 11 tys. zł za halę o wymiarach 6,1 x 9,15 m. Hala o wymiarach 10 x 15 wyprodukowana przez firmę Skavska będzie kosztowała ok. 30 tys. zł netto, 10 x 20 (wys. ok. 5,5 m) to już koszt ok. 45 tys. zł, zaś hala 12 x 30 (wys. 6,2 m) to już koszt ok. 72 tys. zł netto (ceny bez dostawy, montażu i opcji dodatkowych).

Termin realizacji

– Czas trwania budowy zależy od szerokości i długości hali. Generalnie od podpisania zamówienia czas realizacji mamy od 4 do 8 tygodni. W tej chwili jeśli podpisujemy zamówienie, to początek realizacji przypada na końcówkę września/początek października przede wszystkim na bardzo duże zainteresowanie halami – tłumaczy Dariusz Witkowski.