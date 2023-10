Gwiazdnica pospolita. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Gwiazdnica pospolita Wschodzi przez cały rok i kwitnie też prawie cały rok. Jest w stanie wydać w ciągu roku od 2 do 5 pokoleń. Co ciekawe, liście gwiazdnicy pospolitej dodane do jajecznicy, sera białego czy sałatek wzbogacają smak potrawy.

Gwiazdnica pospolita (Stellaria media), ang.: common chickweed, potocznie: mokrzyca, kurzyślad, gwiazdka. Rodzina: Caryophyllaceae (goździkowate). Roślina roczna, jara i ozima, czasami dwuletnia, zimozielona. Wschodzi przez cały rok. Kwitnie prawie cały rok, z wyjątkiem okresu silnych zimowych mrozów, najczęściej jednak od kwietnia do października. Pędy rozesłane, czasem wzniesione o długości 10 -30 (60) cm, czasami nawet do 90 cm. Rozmnaża się z nasion oraz wegetatywnie – z części łodygi w węzłach pędu wytwarzając korzenie przybyszowe. Jedna roślina wytwarza 1-25 tys. nasion, które zachowują żywotność 5 do 70 lat.

Występowanie i szkodliwość

Gatunek uciążliwy w rzepaku, zachwaszcza też zboża. Próg ekonomicznej szkodliwości dla rzepaku to 40-60 roślin/m2, dla zbóż to 25-30 roślin/m2

Nasiona kiełkują już przy temperaturze 1-2°C. Rozprzestrzeniane są przez wiatr (anemochoria) oraz przez zwierzęta (zoochoria) głównie przez ptaki, przechodząc (bez utraty zdolności kiełkowania) przez ich przewód pokarmowy (endochoria). Gatunek ten jest w stanie wydać w ciągu roku od 2 do 5 pokoleń.

Czy wiesz, że

Jadalne są całe zielone pędy, ale same młode liście są zdecydowanie bardziej smaczniejsze. Może być dodawana do jajecznicy, białego sera, sosów, rożnego rodzaju wiosennych i letnich sałatek, szpinaku, do zupy, ryżu. Ziele gwiazdnicy zawiera duże ilości witaminy C (200-300 mg), prowitaminy A (35 mg), witaminy F, PP (0,5 mg) oraz potas, fosfor, żelazo, magnez, cynk, sód, selen, jod i krzem.