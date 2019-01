Gwarantują wydajność na maksymalnym poziomie

Nowa seria 6G marki Deutz-Fahr obejmuje 5 nowych modeli w przedziale mocy od 140 do 200 KM, zaspokajających potrzeby tych użytkowników, którzy poszukują ciągników uzyskujących maksymalny poziom wydajności w różnego rodzaju pracach.

W nowej Serii 6G Deutz-Fahr łączy 6-cylindrowe silniki Deutz (zgodne z normą Stage IIIA), wydajne i nowoczesne przekładnie ZF oraz wydajne układy hydrauliczne. Należy wspomnieć także o nowoczesnej stylistyce odzwierciedlającej styl maszyn niemieckiego koncernu.

Przeznaczone na tzw. rynki „Global”, nowe modele wyposażono w napęd sterowany elektronicznie przy zastosowaniu logiki „fuzzy”, stanowiącej rozszerzenie używanej do tej pory tradycyjnej logiki binarnej. Nowy rodzaj sterowania zapewnia dynamiczne zachowanie ciągnika, w większym stopniu dostosowane do rzeczywistych warunków. Wraz z nową Serią 6G długi czas codziennej pracy nie będzie stanowił już problemu, dzięki zastosowaniu pojemnych zbiorników oleju napędowego mieszczących maksymalnie 345 litrów (posiadają wytrzymałe zabezpieczenie z blachy stalowej), filtra powietrza PowerCore i nowego układu chłodzenia, wykonanego w całości z aluminium i wyposażonego w praktyczne filtry siatkowe ułatwiające obsługę ciągnika.

Silniki Deutz serii TCD 2012 oferują ogromną wydajność i maksymalną niezawodność. Wysokociśnieniowy wtrysk DCR (Deutz Common Rail) sterowany całkowicie elektronicznie oraz turbosprężarka, Intercooler i zawór Waste-Gate zapewniają doskonałe osiągi, zarówno pod względem niskiego zużycia paliwa, jak i w odniesieniu do momentu i mocy.

Wszystkie modele posiadają 6 półbiegów Powershift z funkcjami Automatic Powershift (APS) i SpeedMatching. Skrzynia współpracuje z rewersem elektro-hydraulicznym i sprzęgłem ComfortClutch (do zmiany biegów bez użycia pedału sprzęgła).

W zależności od wersji liczba dostępnych biegów wynosi od 24+12 do 54+27. W wersji RCshift (dostępnych w modelach 6185G i 6205G) przekładnia posiada także całkowicie zautomatyzowane sterowanie biegami, poziom komfortu jest porównywalny z przekładniami CVT (dzięki zastosowaniu proporcjonalnych zaworów do zmiany biegów oraz funkcji Stop&Go). Ciągniki gwarantują niskie zużycie paliwa charakterystyczne dla skrzyń mechanicznych.

Nowa Seria 6G oferuje elektrohydrauliczne sterowanie napędu wałka odbioru mocy, cztery prędkości WOM (540, 540ECO, 1000, 1000ECO) oraz zdalne przyciski umieszczone na tylnych błotnikach. Z przodu, jako opcja, dostępny jest WOM o prędkości 1000 obr/min, z modulowanym startem. Na rynkach, na których wymagane są ciągniki specjalnie przeznaczone do transportu po drogach publicznych, możliwe jest zamówienie wersji bez przedniego podnośnika.

Także układ hydrauliczny nowej Serii 6G charakteryzuje maksymalna wydajność. Układ posiada w wyposażeniu podstawowym mocną pompę o wydajności 42 l/min, obsługującą wyłącznie układ kierowniczy. Główna pompa została przewidziana w 4 różnych wersjach, dwie pompy zębate o wydajności 84 i 110 l/min (90 i 115 l/min w modelach 6185G i 6205G) i dwie pompy Load Sensing o wydajności 120 i 160 l/min (125 i 165 l/min w modelach 6185G i 6205G), które zasilają maksymalnie 4 mechanicznie sterowane obwody z dedykowanymi regulatorami przepływu. Tylny podnośnik ze sterowaniem elektronicznym EHR i maksymalnym udźwigiem 9700 kg posiada w wyposażeniu seryjnym tryb szybkiego zagłębiania w podłożu, tłumienie drgań podczas transportu narzędzi, blokadę podnośnika w ustawionym położeniu, ogranicznik wysokości podnoszenia, regulowaną prędkość opuszczania. Maksymalny udźwig opcjonalnego przedniego podnośnika wynosi 3850 kg.

Nowe osie typu „heavy duty” oferują dużą nośność i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa: maksymalna dopuszczalna masa na osi przedniej wynosi 5200 kg, natomiast na tylnej (na której zamontowano hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej z system hamulcowym Powerbrake) 9200 kg.

Hydropneumatyczna amortyzacja przedniej osi (opcja) oferuje szereg funkcji specjalnie opracowanych przez Deutz-Fahr, takich jak adaptacyjne sterowanie amortyzacją w zależności od warunków terenowych, autopoziomowanie w zależności od obciążenia, system anti-dive i anti-rise (systemy usztywniają zawieszenie podczas hamowania i przyspieszania celem redukcji przemieszczania środka ciężkości i w celu zwiększenia komfortu jazdy), system anti-dumping, służący tłumieniu ewentualnego kołysania wzdłużnego, które może mieć miejsce podczas szybkiej jazdy po drodze.

Kabina PowerVision to technologia, komfort i ergonomia sterowania. Kabina wyposażona w nowe panele wskaźników InfoCenter z dużymi wyświetlaczami posiada nowe wersje foteli, także z zawieszeniem pneumatycznym i automatycznym dostosowaniem ustawień do wagi operatora. Znaczny wzrost komfortu, szczególnie pod względem odczuwanych wibracji, wynika z zastosowania dla kabiny – w opcji – skutecznego układu amortyzacji mechanicznej. Ponadto oddzielenie maski od kabiny miało wpływ na zredukowanie temperatury, wibracji i hałasu, co przenosi komfort operatora na wyższy poziom.

Również stopień automatyzacji jazdy może zostać znacznie zwiększony dzięki wyposażeniu opcjonalnemu obejmującemu systemy rolnictwa precyzyjnego ze sterowaniem torem jazdy Agrosky, o różnych poziomach precyzji, których dokładność może sięgać ±2 cm.

Źródło: Deutz-Fahr