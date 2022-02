Grypa ptaków dotarła do USA. Może poważnie namieszać na rynku drobiu

Ptasia grypa dotarła do USA. Jak podaje agencja Reuters wirusa ptaków wykryto w stanie Indiana. Następny w stadzie kurcząt rzeźnych (około 240 tys. ptaków) należącym do Tyson Foods Inc w stanie Kentucky (w hrabstwie Fulton) w pobliżu granicy z Tennesse. Kolejne zakażenie stwierdzono w hrabstwie Fauquier w stanie Wirginia. Poza gospodarstwami komercyjnymi wirus został wykryty również u drobiu przydomowego.

Amerykańcy producenci są przerażeni, ponieważ obawiają się, że może powtórzyć się czarny scenariusz z 2015 roku, kiedy to z powodu ptasiej grypy wybito ponad 50 milionów amerykańskich kurczaków i indyków.

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, to co aktualnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych może bardzo mocno namieszać na globalnym rynku drobiarskim.

– Sądzimy, że w najbliższych tygodniach cały świat drobiarski będzie śledził rozwój sytuacji epizootycznej w amerykańskim sektorze drobiarskim, pamiętając jakie skutki dla rynku międzynarodowego wywołała grypa ptaków w USA w 2015 roku – informuje KIPDiP

Obecnie Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem i drugim co do wielkości eksporterem mięsa drobiowego. Według ekspertów w 2021 roku produkcja mięsa kurcząt rzeźnych wyniosła blisko 20,378 tys. ton.

Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz amerykański eksport kurczaków w 2021 roku osiągnął wielkość 3,367 tys. ton. W USA, udział eksportu kurczaków w produkcji wyniósł w minionym roku prawie 17 proc.