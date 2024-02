Gryn do Siekierskiego: drugi raz pana ostrzegam

Wy nie widzicie, nie jesteście na wsi, jesteście oderwani od rzeczywistości. […]. Eskalacja jest tak duża, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Panie ministrze, 15 stycznia ostrzegałem pana do czego dojdzie, mówił pan, że raczę przesadzać, że to nieprawda. Drugi raz pana ostrzegam, co będzie za miesiąc. Pan sobie nie zdaje sprawy. Tych emocji nie załatwimy mówieniem o niczym – mówił wczoraj podczas spotkania rolników z ministrem Siekierskim Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

– Jak jest na granicy, ja z panem Kołodziejczakiem mamy różne poglądy, ale tu się zgadzam i mi go było w Dorohusku tak po ludzku szkoda i jak ja bym tam był, ja mam jeszcze większy temperament jak pan Kołodziejczak. To nie może być tak, że nie ma państwa. Tam w ogóle nie było państwa. On się miotał i nic nie mógł. Dlaczego nie mógł? Bo nie ma umocowania. Tam powinien być od razu prokurator, domniemanie popełnienia przestępstwa i policja z kamerą. Tysiące na nas policjantów, a gdzie ta policja jest, kiedy przywożą dziki [towar, red.]. – grzmiał Gryn.

– Wczoraj koledzy wybili szyby gościowi co w Dorohusku sprzedawał od 8 lat, policja o tym wie, bo była wielka afera, sprzedaje wszelkie dokumenty, które są potrzebne na przejazd. Przewozi je na tamtą stronę, on [kierowca z Ukrainy, red.] już jedzie z gotowcem. Ok. 500 EUR kosztuje ciężarówka, wjeżdża na tory LHS-u [Linia Hutnicza Szerokotorowa, red.] w Hrubieszowie 12 torowisk czarny land cruiser na ukraińskich numerach i jeździ po torowiskach […] i żadna służba tego nie zauważa. Jak ja podjadę z kamerą zdjęcie zrobić to mnie od razu dwa radiowozy trzymają […] Gdzie my jesteśmy? W Polsce czy na Ukrainie? – przytaczał sytuację z granicy Gryn.

– 9-10 tego miesiąca wjeżdża rzepak do największego zakładu na lubelszczyźnie. Czy ma pan badania? Wjechał pod kodem “rzepak na cele techniczne”. Ale ta śruta pójdzie na cele paszowe, prawda? – pytał lekarza weterynarii Gryn.

Całe wczorajsze wystąpienie Wiesława Gryna można zobaczyć tutaj: