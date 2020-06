Grupa MASCHIO GASPARDO zatwierdziła sprawozdanie finansowe

Zarząd MASCHIO GASPARDO zaaprobował sprawozdania finansowe firmy macierzystej i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy, za rok kończący się 31 grudnia 2019. Rok podatkowy 2019 zakończył się skonsolidowanym zyskiem netto 5,8 mln euro, niemal czterokrotnie wyższym, w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wynosił ok. 1,5 mln euro. Rada Zarządu zaproponowała, aby zysk ten został ulokowany w rezerwie.

Tak doskonały wynik, zawdzięczano głównie efektom wdrożenia strategicznych wytycznych, podanych przez zarząd Grupy na początku ubiegłego roku, który miał na celu, wzrost skonsolidowanego marginesu ekonomicznego. Dochody w kwocie 316,6 mln euro z lekkim spadkiem o 5% w zestawieniu z międzynarodowym rynkiem rolnym, który w 2019 r. zanotował rekordowy spadek sprzedaży, szczególnie w krajach spoza UE.

Marża operacyjna brutto Grupy (EBITDA), wzrosła z 30,6 mln euro (za rok podatkowy 2018) do 32,2 mln euro, ze wzrostem +5%.

Jeszcze bardziej znaczący jest wzrost dochodu operacyjnego (EBIT), który wzrósł z 14,6 do 17,8 mln euro, co stanowi wzrost o 21,7 %.

Zarząd finansowy skorzystał na różnicach w kursie walut o 0, 5 mln euro, podczas gdy w 2018 r. stracił tu 1,6 mln euro.

Skonsolidowane zadłużenie netto zmalało o 34,7 mln euro powodując całkowitą redukcję zadłużenia ze 183,1 do 148,4 mln euro na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W związku z tym, należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 6 lat, Grupa MASCHIO GASPARDO wykazała ważną i nieustanną zdolność do wytwarzania przepływu gotówki, co przyczyniło się do stopniowego zmniejszenia się netto kredytu ogółem o więcej niż 90 mln euro. W świetle osiągniętych dobrych wyników ekonomicznych, ROE Grupy wzrósł z 3,96 % (za rok podatkowy 2018) do 9,82 % na dzień 31 grudnia 2019, nawet uwzględniając kapitał udziałowy, który obejmuje kapitał przydzielony instytucjonalnym inwestorom.

Grupa podsumowała rok 2019 ze skonsolidowanym kapitałem netto w wysokości 64 mln euro, ze wzrostem o 25 mln euro w porównaniu do poprzedniego roku, potwierdzając tym samym solidność finansową Grupy.

„2019 rok był pełen wyzwań- skomentował Mirco Maschio, Przewodniczący MASCHIO GASPARDO- ale zadowalające wyniki potwierdziły, że nasze wysiłki szły we właściwym kierunku”. „W 2019 roku zakończyliśmy ścieżkę konsolidacji finansowej Grupy, która dzięki odnowieniu porozumienia z instytucjami finansowymi i wzrostowi kapitału pod koniec tego samego roku, w ciągu najbliższych trzech lat, pozwoli nam skupić się na przyszłym rozwoju biznesu”.

Andrea Maschio, Wiceprezes MASCHIO GASPARDO oraz Przewodniczący Maschio Holding dodał: „Dzięki zaangażowaniu naszego personelu, skutecznie pokonaliśmy trudności 2019 roku i wierzymy, że z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności, które charakteryzują naszą Grupę, począwszy od Zarządu na pracownikach skończywszy będziemy w stanie pokonać wszelkie trudności obecnego kryzysu zdrowotnego”.

Opr. ADA