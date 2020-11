Grupa CIECH stawia na rozwój biznesu środków ochrony roślin

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, rozpoczyna intensywny okres przedsprzedaży na następny sezon. Proces ten ma wesprzeć kolejne już w tym roku poszerzenie portfolio spółki. Wprowadzenie nowych produktów – Micosar 60 SL, Recosar 960 SC i Strongsar 480 SL – jest także kontynuacją największego w historii firmy programu rozwoju oferty.

W dynamicznym rozwoju biznesu, ma pomóc spółce także wdrożony ostatnio innowacyjny system wsparcia sprzedaży dla dystrybutorów oraz dalsza ekspansja na zagranicznych rynkach, takich jak Rumunia czy Australia. Podejmowane działania przynoszą pierwsze efekty – w I półroczu 2020 roku udział rynkowy CIECH Sarzyna w Polsce wzrósł do poziomu najwyższego od pięciu lat.

– Rynek środków ochrony roślin jest jednym z filarów biznesowych Grupy CIECH, dlatego w ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszego biznesu agro. W tym celu usprawniliśmy procesy sprzedażowe, uruchomiliśmy wiele inicjatyw wspierających nasze działania od strony cyfryzacji procesów, a także zainwestowaliśmy w sprawny proces rejestracji nowych produktów. Wszystkie te działania przyczyniły się do znaczącego rozwoju naszej działalności i zaprocentują w perspektywie długoterminowej – bo właśnie tak patrzymy na funkcjonowanie biznesu agro w ramach CIECH. Rozwój tego segmentu stanowi ważny element naszej strategii zakładającej dywersyfikację przychodów i ekspansję Grupy na rynkach międzynarodowych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Mimo dominacji rynku przez wielkie koncerny międzynarodowe, po pierwszym półroczu 2020 roku udział CIECH Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin wzrósł, według niezależnych badań , do ponad 5 proc., z niecałych 4 proc. rok wcześniej. Intensywny rozwój biznesowy to efekt licznych działań, takich jak m.in. inwestycja w nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki, które pod koniec 2019 roku otrzymało prestiżową certyfikację „GLP” (ang. Good Laboratory Practice) – „Dobra Praktyka Laboratoryjna”. Znaczące korzyści przyniosło również oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych upraw.

CIECH Sarzyna nie ogranicza swojej działalności tylko do rynku rodzimego. Obecnie spółka dostarcza swoje produkty do blisko 50 krajów na trzech kontynentach i planuje w tym obszarze dalszą ekspansję na kolejne rynki. Największy polski producent środków ochrony roślin działa m.in. w Rumunii, której rynek dynamicznie się rozwija i w 2019 roku osiągnął wartość 511 mln euro. Rumunia to obecnie także jeden z największych eksporterów płodów rolnych w Unii Europejskiej, zwłaszcza kukurydzy i zbóż oraz słonecznika. Podjęta kilka lat temu strategiczna decyzja Grupy CIECH o ekspansji, dzięki konsekwentnej realizacji, pozwoliła uzyskać do tej pory rejestrację kilkunastu produktów na tamtejszym rynku, a kolejne rejestracje są oczekiwane w 2020 roku. Ważnym elementem strategii CIECH jest również budowa świadomości marki oraz rozwój współpracy z lokalnymi partnerami.

Poza Rumunią, Grupa intensywnie rozwija sprzedaż środków ochrony roślin na innych rynkach w Europie i poza nią. CIECH Sarzyna obsługuje obecnie m.in. rynek niemiecki, australijski, tajski czy rosyjski, a przejęty w 2018 roku Proplan działa m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Łacińskiej oraz w północnej Afryce.

– W ostatnim roku wzmocniliśmy działalność CIECH Sarzyna od strony procesowej – zmiany usprawniły rozwój biznesu, pozwalając na lepszą identyfikację potrzeb naszych klientów i wzmacniając nasze wzajemne relacje. W obszarze ekspansji zagranicznej koncentrujemy się na rynkach o największym potencjale, a dzięki przejętej spółce Proplan zyskaliśmy przyczółki do działań na odległych rynkach w Ameryce Łacińskiej, takich jak m.in. Brazylia i Meksyk. Włączenie hiszpańskiej spółki w strukturę Grupy, pozwoliło nam także na poszerzenie portfela produktów i dało know-how w nowych obszarach, np. insektycydów, dzięki czemu nasza oferta dla globalnego klienta staje się jeszcze bardziej komplementarna. Nieustannie dbamy również o koszty oraz optymalizację działalności, dlatego przymierzamy się do przeniesienia produkcji środków z portfela Proplanu do zakładu w Nowej Sarzynie – mówi Wojciech Babski, szef BU Agro w Grupie CIECH i Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.