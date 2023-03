Od piątku 17 marca Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej To już kolejna obniżka w tym roku po obniżce z lutego 2023 roku.

Decyzja o kolejnej w tym roku, tak znaczącej obniżce cen nawozów Grupy Azoty to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym, czytamy w komunikacie opublikowanym przez Grupę Azoty.

– Należy podkreślić, że to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł/t, z kolei od lutego br. cenniki zostały obniżone o ok. 20-30 proc. – mówi Marcin Kowalczyk, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Sprawdzamy zatem cennik Agrochem Puławy. W dniu komunikatu po południu na stronie Agrochem Puławy zmian w cenach nie ma, zamieszczony cennik jest z 14.03.br. Przypomnijmy, że w tym dniu zmieniono cenę mocznika w górę, a w lutym zdrożał RSM.