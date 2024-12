Grupa Azoty szuka oszczędności. Szykują się zwolnienia grupowe w Siarkopolu

196 osób zostanie zwolnionych ze świętokrzyskiego Siarkopolu, informuje Gazata Wyborcza. Zakład należący do Grupy Azoty zacznie wręczać wypowiedzenia pracownikom 15 stycznia przyszłego roku.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie to spółka należąca do Grupy Azoty. Zakład zatrudniający 723 pracowników zlokalizowany jest w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim.

10 grudnia do Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie wpłynęło pismo o zwolnieniach grupowych w Siarkopolu. Z dokumentu wynika, że pracę straci 196 osób, to stanowi około jedną czwartą załogi.

“Siarkopol przygotował już też regulamin określający zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnień grupowych. Ustala przyszły plan zatrudnienia (łącznie na 523 osoby, najwięcej w samym zakładzie górniczym – 300 pracowników); zobowiązuje dyrektorów i kierowników do ustalenia obsady dla poszczególnych komórek”, czytamy w Gazecie Wyborczej.

Przy zwalnianiu pracowników Siarkopol weźmie pod uwagę różne kryteria. Zagrożone utratą posady mogą być osoby posiadające już uprawnienia emerytalne lub te pracujące krócej niż trzy lata. Ponadto mowa jest o zatrudnionych na czas ściśle określony czy niskiej przydatności zawodowej z racji kwalifikacji.

Zwolnieniom sprzeciwia się “Solidarność”. Związkowcy i pracownicy pikietowali dzisiaj w tej sprawie pod zakładem.

– Wierzymy, że dojdzie do porozumienia i zarząd odstąpi od zamiaru zwolnień grupowych. Zwalniać potrafi każdy, a jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest dofinansowanie Siarkopolu przez otwarcie nowej kopalni w Rudnikach oraz uruchomienie nowych instalacji niskonakładowych do mielenia siarki, oraz do flotacji – powiedział Paweł Dendera, szef “S” w Siarkopolu, cytowany przez “GW”.

Siarkopol jest jednym z największych pracodawców w powiecie. Po redukcji zatrudnienia w zakładzie ma pozostać 523 pracowników. W ubiegłym roku firma zanotowała ponad 80 mln złotych straty.