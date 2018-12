Grupa Azoty Puławy stawia na innowacje

Dobiega końca XIII edycja przedsięwzięcia pod nazwą ARP Innovation Pitch, organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu we współpracy z Grupą Azoty Puławy. Jego celem jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań oraz potencjalnych partnerów dla spółki.

Od połowy października przyjmowane były zgłoszenia od autorów innowacyjnych rozwiązań dla Grupy Azoty PUŁAWY z takich obszarów jak: nawozy – poszerzenie oferty nawozowej spółki o nowe produkty i sposoby ich aplikacji, biotechnologia – z wykorzystaniem surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku, produkty – wydłużenie łańcuchów produktowych spółki; tworzenie nowych produktów bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę, technologie – optymalizacja efektywności procesów produkcji spółki.

– Nasze zaproszenie spotkało się z dużym odzewem, jestem więc przekonany, że uda się wyłonić innowacyjne rozwiązania, odpowiadające oczekiwaniom spółki. Innowacyjność jest dziś bez wątpienia kluczem do sukcesu, stanowi wartość umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wdrażanie nowoczesnych technologii jest jednym z priorytetów rozwoju naszej firmy, dlatego tak bardzo zależy nam na innowacyjnych rozwiązaniach. Cieszymy się więc z zainteresowania, jakie wzbudziła nasza inicjatywa oraz dziękujemy autorom wszystkich projektów, którzy poświęcili swój czas i odpowiedzieli na nasze zaproszenie – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

W ramach XIII edycji ARP Innovation Pitch zgłoszono w sumie kilkanaście pomysłów, z czego większość dotyczy rozwijania procesów technologicznych oraz nowych produktów. Wiele z nich to praktycznie gotowe do wdrożenia rozwiązania, posiadające 9 stopień gotowości TRL. Autorami zgłoszonych projektów są nie tylko środowiska naukowe – uczelnie wyższe i instytuty badawcze, z którymi współpracujemy na co dzień, ale też przedstawiciele sektora MSP oraz start-upy.

– W kolejnym etapie wszystkie zgłoszone projekty podlegać będą ocenie specjalistów z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Grupy Azoty PUŁAWY. Autorzy najciekawszych rozwiązań zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej oferty podczas Forum ARP Innovation Pitch, które odbędzie się 14 grudnia w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym – informuje Michał Mulawa, rzecznik prasowy Grupy Azoty Puławy.

Źródło: Azoty Puławy