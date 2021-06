Grupa Azoty Puławy otwiera wytwórnię nawozów granulowanych

W dniu 11 czerwca w Grupie Azoty Puławy miało miejsce uruchomienie wytwórni nawozów granulowanych, w skład której wchodzą – oprócz linii produkcyjnych – najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania.

W lipcu 2020 r. przeprowadzony został rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej, a teraz ruszyła produkcja ciągła nawozów. Tym samym zakończona została jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich lat w naszym kraju, gwarantująca nie tylko produkt najwyższej jakości, ale też generująca nowe miejsca pracy w puławskich zakładach Grupy Azoty.

Wszystkie produkty pochodzące z nowej wytwórni, tj. Pulan Macro, Pulmix i Saletrzak27N uzyskały już niezbędne certyfikaty, w tym w zakresie odporności na detonację. Oznacza to, że mogą być wprowadzane do obrotu na warunkach określonych w kartach charakterystyki – można je transportować i sprzedawać, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zainteresowanie jest duże – pierwsze zamówienia trafią do klientów Grupy Azoty już w tym miesiącu.

Dobowe zdolności produkcyjne dwóch linii wynoszą do 820 tys. ton rocznie. Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN 32% N) może wytwarzać 1200 t na dobę, a linia saletrzaku (CAN 27% N) – 1400 t na dobę. Całkowity budżet inwestycji to 430 mln zł. Druga linia zostanie uruchomiona w pierwszej połowie przyszłego roku.

– Tempo realizacji inwestycji potwierdza, że nowoczesne rolnictwo na najwyższym, światowym poziomie to priorytet Grupy Azoty. Nawozy produkowane w Puławach są nie tylko nowoczesne, ale też spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz odpowiadają na oczekiwania jakościowe rolników – mówi Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Saletra amonowa granulowana mechanicznie oraz saletrzak stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego – polskiego i europejskiego. Stosowanie nawozu w formie granulek o większej średnicy pozwala na szerszy zasięg rozrzutu, co z kolei wpływa na poprawę efektywności wysiewu, szczególnie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Ten rodzaj produktu jest preferowany przez odbiorców zagranicznych, a w związku z postępującym procesem konsolidacji gruntów w Polsce prognozowany jest wzrost zapotrzebowania również na rynku polskim.

– Wsparcie rolników w ich codziennej pracy to jeden z najważniejszych celów Grupy Azoty, dlatego nieustannie dbamy o rozwój naszych produktów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Mam tu na myśli opracowanie formuł produktów ograniczających emisyjność nawozów azotowych z jednej strony, a z drugiej poprawiających efektywność nawożenia. Uruchomiona dziś wytwórnia nawozów granulowanych to kolejny krok w kierunku dostarczania rolnikom najlepszych jakościowo produktów, odpowiadających na ich potrzeby – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty.

Poza instalacjami produkcyjnymi inwestycja obejmowała także budowę infrastruktury oraz obiektów logistycznych – przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca, a także magazynu gotowych produktów i pakowni, w której zamontowano jedyne tego typu w Polsce w pełni automatyczne urządzenia do pakowania nawozów w kontenery elastyczne (typu BIG BAG). Maszyny te – pod nadzorem operatora – samoczynnie pobierają puste kontenery, napełniają je produktem, zabezpieczają opakowanie przed rozsypaniem, znakują i transportują ciągiem przenośników do punktu odbioru i ekspedycji. Wydajność dwóch pakowaczek to około 180 ton na godzinę (ok. 4300 t/dobę).

– Zakład nawozów granulowanych to wkład naszej spółki i całej Grupy Azoty w rozwój nowoczesnego rolnictwa. Z dumą patrzę dziś na nowoczesne obiekty wytwórni, która powstała w Grupie Azoty PUŁAWY. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie. Produkcja spełnia zarówno wysokie standardy bezpieczeństwa i wymogów środowiskowych, jak również transportu wytworzonych produktów – dodaje Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Źródło: Grupa Azoty Puławy