Grupa Azoty dealerem używanych maszyn rolniczych? Tak, ale swoich, bo trwa wyprzedaż

Grupa Azoty postanowiła pozbyć się używanych przez siebie maszyn rolniczych. Co można kupić i czy ich cena będzie także zależeć od ceny gazu?

Wśród oferowanych sprzętów znalazły się dwie interesujące propozycje: sieczkarnia Fortschritt E281-C oraz przyczepa samozbierająca POTTINGER BOSS JUNIOR 22T. Oferta wywołała duże zainteresowanie, szczególnie wśród rolników poszukujących taniego, używanego sprzętu do swoich gospodarstw.

Sieczkarnia Fortschritt E281-C – historia i szczegóły techniczne

Na liście wyprzedawanych maszyn znalazła się sieczkarnia Fortschritt E281-C, wyprodukowana w 1984 roku przez niemieckiego producenta Fortschritt. Ten model był jednym z najczęściej wykorzystywanych sprzętów w Europie Wschodniej w latach 80. i 90., głównie ze względu na swoją prostotę konstrukcji, niezawodność i niskie koszty eksploatacji.

Sprzedawana przez Grupę Azoty sieczkarnia wyposażona jest w heder do koszenia trawy typu E-296, co czyni ją idealnym wyborem dla gospodarstw specjalizujących się w uprawach zielonkowych lub przygotowaniu pasz dla zwierząt. Cena wywoławcza tego modelu wynosi 6 700,00 zł brutto (w tym 23% VAT). Jest to bardzo atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę obecne stawki na rynku wtórnym. Pomimo swojego wieku, Fortschritt E281-C nadal cieszy się uznaniem wśród rolników, którzy potrzebują prostego i skutecznego narzędzia do pracy na polu.

Przyczepa samozbierająca POTTINGER BOSS JUNIOR 22T – młodsza i bardziej zaawansowana

Drugim sprzętem w ofercie Grupy Azoty jest przyczepa samozbierająca marki POTTINGER, model BOSS JUNIOR 22T w wersji 507. Ta austriacka firma słynie z wysokiej jakości maszyn rolniczych, a sprzedawany model pochodzi z 2009 roku. Przyczepa jest niezarejestrowana i ma ładowność 2300 kg, co czyni ją odpowiednią dla średniej wielkości gospodarstw.

Cena wywoławcza tego sprzętu wynosi 15 221,25 zł brutto (w tym 23% VAT). Przyczepa samozbierająca POTTINGER jest sprzętem bardziej nowoczesnym w porównaniu z sieczkarnią Fortschritt, co może zainteresować rolników szukających wyższej wydajności i większego komfortu pracy. Model ten umożliwia szybkie zbieranie trawy i innych roślin, co znacznie usprawnia pracę w gospodarstwie.

Czy to się opłaca? Porównanie cen rynkowych

Na pierwszy rzut oka ceny oferowane przez Grupę Azoty wydają się bardzo konkurencyjne. Porównując je z podobnymi ofertami na rynku wtórnym, sieczkarnia Fortschritt E281-C jest wyceniona na dolnym poziomie rynkowych cen. Podobne modele można znaleźć w przedziale od 6 000 zł do nawet 12 000 zł, w zależności od stanu technicznego. Warto jednak zaznaczyć, że cena wywoławcza może wzrosnąć w trakcie sprzedaży, jeśli pojawi się większa liczba zainteresowanych.

Z kolei przyczepa POTTINGER BOSS JUNIOR 22T, mimo wyższej ceny wywoławczej, jest również atrakcyjną opcją. Na rynku wtórnym ceny takich przyczep wahają się od 13 000 zł do 18 000 zł Grupa Azoty oferuje ją w dobrym stanie technicznym. To propozycja dla tych, którzy szukają stosunkowo nowoczesnego i niezawodnego sprzętu.

Przetarg odbędzie się 21 lutego o godzinie 12.30 w świetlicy budynku Hotelu na przedpolu GA ZAP (budynek B6) w Puławach.

Autor Michał Czubak