Grupa Azoty buduje nową instalację w Tarnowie

Grupa Azoty S.A. podpisała umowę z thyssenkrupp Uhde na wykonanie dokumentacji licencyjnej oraz dostawę aparatów i kluczowych urządzeń dla nowobudowanej instalacji stężonego roztworu azotanu amonu w Tarnowie.

Instalacja powstanie w Tarnowie na obszarze Jednostki Biznesowej Nawozy Grupy Azoty S.A. Zastąpi istniejącą wyeksploatowaną oraz bardziej energochłonną instalację i zabezpieczy surowiec do dalszej produkcji nawozów saletrzanych w Tarnowie, w tym Saletrosanu i Saletrzaku. Zdolności produkcyjne to 1500 t/d stężonego roztworu azotanu amonu (wp. 100 proc) o stężeniu 94 proc. lub 86 proc.

Nowa instalacja pozwoli na zmniejszenie wskaźników zużycia surowców podstawowych, co wpłynie na obniżenie kosztów pracy instalacji, a także zmniejszenie oddziaływania procesu produkcyjnego nawozów na środowisko oraz zredukowanie ilości powstających ścieków procesowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie konstrukcji aparatów, automatyki pomiarowej i zabezpieczeniowej wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa technicznego na instalacji.

– Obszar nawozowy jest jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy Azoty, a jednym z kierunków strategicznego rozwoju Grupy Azoty jest dalsze umacnianie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

– Projekt realizowany dla Grupy Azoty to dla nas kolejny kamień milowy, który jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję jako dostawcy technologii w przemyśle nawozowym. W thyssenkrupp Uhde jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner, który dostarczy najbardziej wydajną instalację do neutralizacji azotanu amonu. To duży krok w kierunku bardziej zrównoważonego przemysłu chemicznego. Z dumą możemy powiedzieć, że byliśmy jedynym licencjodawcą, który mógł zaoferować technologię, która jest w stanie wykorzystać niskociśnieniowy gazowy amoniak jako surowiec bez konieczności stosowania sprężarki amoniaku. Projekt ten dowodzi, że możemy oferować na rynku zaawansowane technologie azotanu amonu i dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych klientów – powiedział Dr Cord Landsman, CEO thyssenkrupp Uhde.

Realizacja projektu umożliwi poprawę efektywności produkcji, dzięki znacznemu obniżeniu energochłonności procesu wytwarzania nawozów oraz pozwoli na redukcję zużycia energii w procesie produkcyjnym o przeszło 250 000 GJ rocznie. To kolejny krok Grupy Azoty w kierunku wypełniania założeń Zielonego Ładu.

Kolejnym etapem prac jest projektowanie obiektu produkcyjnego azotanu amonu i obiektów towarzyszących, a następnie zakontraktowanie Wykonawców i rozpoczęcie realizacji budowy, które planowane jest na przełomie I/II kw. 2024 roku, a jego zakończenie w IV kw. 2025r.