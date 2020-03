Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac polowych już się rozpoczęło. Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek w gospodarstwie rolnym, jest koronawirus i jego wpływ na przemysł i rolnictwo.

– Grupa Azoty S.A. zawsze jest lojalnym partnerem polskich rolników. Rok 2020 jest rokiem szczególnym, a sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest całkowicie nowa i nieprzewidywalna. Nie wiemy, czy koronawirus w Europie nie spowoduje całkowitego wstrzymania transportu międzynarodowego, a nawet krajowego, dlatego chcemy zaapelować do rolników o rozwagę. Jeśli koronawirus spowoduje problemy transportowe, dostawy środków do produkcji rolnej będą utrudnione i ich dostępność może być niewielka, co może spowodować także drastyczny spadek potencjału produkcyjnego polskich gospodarstw rolnych. Dlatego apelujemy by podejść bardzo poważnie do stanów magazynowych produktów, które są niezbędne w zachowaniu ciągłości produkcji w gospodarstwie rolnym – mówi Piotr Zarosiński, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro.

Decyzja o zakupie nawozów jest decyzją strategiczną dla każdego gospodarstwa zajmującego się produkcją roślinną. Aby zboża, rzepaki i pozostałe uprawy wydały dobre plony niezbędne jest właściwe nawożenie. Dobranie odpowiednich dawek może zagwarantować odpowiedni plon i, co za tym idzie, odpowiedni zarobek dla rolników. W związku z nieprzewidywalną sytuację rynkową, przemysłową i transportową jest to najwyższa pora, by podjąć strategiczną decyzję o zakupie nawozów na bieżący sezon uprawowy.

