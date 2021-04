Grupa Amazone kontynuuje dynamiczny wzrost i zapowiada ambitne plany

Grupa Amazone przekroczyła próg 500 milionów obrotów w roku gospodarczym 2020. Ponadto ten producent sprzętu rolniczego i komunalnego odnotował wzrost obrotów o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Szacuje się, że łączny obrót tego przedsiębiorstwa rodzinnego w roku 2020 wyniósł 537 mln euro (w poprzednim roku 2019: 467 mln €). Tym samym firma Amazone osiągnęła największe wpływy w swojej 138-letniej historii. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa udało się osiągnąć znaczący wzrost sprzedaży.

– Jest to znakomity wynik i ogromny sukces całej grupy Amazone i naszych partnerów – zauważyli Christian Dreyer i dr Justus Dreyer.

– Cały zespół w poprzednim roku gospodarczym robił wszystko, aby umożliwić niemal normalną działalność pomimo pandemii koronawirusa. Dzięki dużemu zaangażowaniu i dyscyplinie wszystkich pracowników udało się uniknąć opóźnień w produkcji oraz zrealizować wszystkie zamówienia razem z naszymi partnerami handlowymi. Szczególnie duży wpływ na ten wynik miała nasza dobra pozycja na rynku międzynarodowym. Dzięki bardzo bogatej ofercie dostosowanej do każdej wielkości gospodarstwa i udziałowi eksportu w naszej sprzedaży wynoszącemu 80%, Amazone ma korzystną pozycję na wszystkich najważniejszych rynkach eksportowych. Sprzedaż techniki rolniczej szczególnie dobrze rozwijała się w Niemczech, Danii, Belgii, Rosji i Austrii. Również we Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii obroty wróciły do satysfakcjonującego poziomu – dodali.

Liczba zatrudnionych w ciągu roku była stabilna i aktualnie wynosi około 1900 pracowników na całym świecie.

Pomimo gorszego otoczenia biznesowego wskutek pandemii koronawirusa, grupa Amazone w ubiegłym roku ukończyła ważne projekty inwestycyjne w sposób planowy. Przykładowo, w miejscowości Tecklenburg-Leeden uruchomiliśmy nowe centrum części zamiennych. Zwiększona pojemność magazynowa i całkowicie nowy dział logistyki części zamiennych o znacznie skróconych czasach realizacji gwarantują wysoką dostępność serwisu na całym świecie. W celu rozbudowy sprzedaży międzynarodowej firma utworzyła nową filię na Ukrainie.

Ogólnie również w 2020 roku inwestycje w aktywa trwałe osiągnęły dwucyfrową wartość wyrażaną w milionach euro. Firma zainwestowała w dział badań i rozwoju ponad 6% swoich obrotów. W bieżącym roku zaplanowano szeroko zakrojoną rozbudowę zakładu w Bramsche. W zakładzie produkcyjnym dużych maszyn przy autostradzie A1 powstaną nowe hale o powierzchni 8000 m2.

Ponadto Amazone nie rezygnuje z planów dalszego rozwoju swojej oferty. Na coraz większy popyt w zakresie rolnictwa precyzyjnego grupa Amazone już odpowiedziała wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. W dziedzinie techniki nawożenia przykładowo wymieniono sterowany czujnikami system nadzoru rozkładu poprzecznego „ArgusTwin” kontrolujący wpływ zmieniających się właściwości nawozu i automatycznie optymalizujący obraz rozsiewu. Dodatkowo poprzez WindControl można kontrolować wpływ wiatru i kompensować obraz rozsiewu. W ten sposób unika się zarówno przenawożenia, jak i niedonawożenia.

Przyszłościowa, precyzyjna technologia jest stosowana z powodzeniem również w ochronie roślin. Dzięki elektrycznemu przełączaniu poszczególnych rozpylaczy „AmaSelect” w połączeniu z automatycznym sekcji szerokości „GPS-Switch” można uzyskać szerokości sekcji wynoszące jedynie 50 cm. Pozwala to uniknąć nawet 85% nakładek na klinach i uwrociu oraz zaoszczędzić nawet 10% środka ochrony roślin.

Bardzo dobre wyniki sprzedaży grupa Amazone zawdzięcza także licznym wariantom maszyn uprawowych, wraz z seriami pługów. To samo dotyczy technologii siewu wielkopowierzchniowego, która została dobrze przyjęta na różnych rynkach dzięki różnorodnym metodom wysiewu.

Pozytywny trend zaznaczył się również w firmie Schmotzer Hacktechnik, która należy od 2019 roku do Amazone. Mechaniczna technika ochrony roślin zyskuje coraz bardziej na znaczeniu dzięki bardzo dokładnej technologii kamer, GPS i sterowania, które umożliwiają znaczne wzrosty wydajności.

Od czerwca 2020 Amazone prowadzi długoterminowy projekt doświadczalny w zakresie uprawy roli z wykorzystaniem maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów firmy Schmotzer. Pod nazwą Controlled Row Farming (CRF) prezentowana jest całkowicie nowa metoda uprawy roli, w której wszystkie zabiegi uprawowe wykonywane są w odniesieniu do stałych rzędów.

Celem Amazone jest intensyfikacja dalszego rozwoju nowoczesnych, precyzyjnych technologii, aby realizować cele związane z ochroną klimatu, przyrody i środowiska, jednocześnie gwarantując maksymalny plon i obniżając koszty. Istotnym aspektem jest tu cyfryzacja i usieciowienie wszystkich procesów zakładowych. „Amazone 4.0” to pojęcie-klucz symbolizujące nasz wkład w obszarze oprogramowania, elektroniki i czujników, zapewniający jeszcze większą precyzję, komfort obsługi i przejrzystość”, jak zaznaczają właściciele firmy.

– Naszą siłą jest własne know-how w zakresie elektroniki ucieleśnione w naszej doświadczonej załodze, która jest już w stanie samodzielnie tworzyć oprogramowanie – twierdzą Dreyerowie.

Również coroczny ImageBarometer organizacji DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) zauważa, że strategia produktowa Amazone znajduje bardzo dobry oddźwięk u rolników. Podczas ostatniego sondażu firma Amazone utrzymała nadal 4. miejsce oraz wyróżniła się najlepszym wizerunkiem w dziedzinie techniki rolniczej wśród małych i średnich producentów maszyn.

– Niestety z powodu pandemii koronawirusa liczne targi i wydarzenia rolnicze są odwoływane. Były one ważnymi punktami kontaktu pozwalającymi zaprezentować nasze innowacje – zaznaczają Dreyerowie.

– Staramy się to zrekompensować dzięki naszemu silnemu, kompleksowemu zespołowi i naszej sieci sprzedaży. Wysiłki te wspomagamy poprzez dalszą rozbudowę dróg komunikacji cyfrowej. Przeprojektowana w ubiegłym roku strona internetowa udostępnia odwiedzającym uporządkowane informacje i możliwości kontaktu. Wirtualna wycieczka ze zdjęciami panoramicznymi 360 stopni pozwala zapoznać się z aktualnymi seriami maszyn w zakresie techniki rolniczej i komunalnej. Zastosowanie różnych cyfrowych narzędzi serwisowych bardzo dobrze sprawdziło się we współpracy z naszymi dealerami – mówią właściciele.

Prognozy sprzedaży w roku gospodarczym 2021 zapowiadają się bardzo korzystnie, co potwierdzają obydwaj właściciele firmy.

– We wszystkich obszarach produktowych mamy wiele złożonych zamówień. Dzięki temu patrzymy z dużym optymizmem na pierwsze półrocze 2021 roku. Mimo to bardzo dynamiczna sytuacja pandemiczna oraz utrzymujące się wyzwania gospodarcze, jak również zmieniające się warunki polityczne mogą mieć negatywny wpływ na koniunkturę. Ponadto mamy do czynienia z nieproporcjonalnym wzrostem cen i wąskimi gardłami po stronie naszych poddostawców. Ponadto branża rolnicza musi się w coraz większym stopniu nastawiać na skrajne warunki klimatyczne. Z drugiej strony ogólnoświatowy popyt na żywność wysokiej jakości stale rośnie – dodają.

Mimo różnych niepewności, grupa Amazone spodziewa się utrzymania wysokiej sprzedaży w aktualnym roku gospodarczym.

Źródło: Amazone