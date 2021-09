Groźny karambol z udziałem traktora pod Biłgorajem

Pięć osób trafiło do szpitali w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło 24 września w powiecie biłgorajskim.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kolonia Sokołówka, powiat biłgorajski. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni kierowca osobowego BMW wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania innego BMW, w wyniku czego jadąca z przeciwnej strony citroenem 40-latka zjechała do przydrożnego rowu, natomiast sprawca zamieszania w trakcie powrotu na swój pas uderzył w jadący w kierunku Biłgoraja ciągnik rolniczy z przyczepą, a cały zestaw przewrócił się do góry kołami.

21-letni kierowca BMW oraz podróżujący z nim mężczyźni w wieku 18 i 24 lat zostali przetransportowani do szpitali. Obydwaj w przeciwieństwie do kierowcy odnieśli poważne obrażenia. Do szpitala trafił również 31-letni traktorzysta oraz 40-latka, która prowadziła citroena. W zdarzeniu nie ucierpieli 19-letni kierowca drugiego BMW ani jego pasażerowie, dwie kobiety w wieku 17 i 18 lat oraz 16-latek. Jak ustalili policjanci wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Paweł Palica