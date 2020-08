Groźne pożary podczas żniw

Przełom lipca i sierpnia to okres wzmożonych prac żniwnych. Ze względu na suchy materiał, z którym mają do czynienia rolnicy, co roku dochodzi do na polach do pożarów. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, nie inaczej było w tym roku. Co jednak istotne, rolnicy respektują przepisy przewciwpożarowe.

We wtorek 28 lipca w Olszewie (gm. Śmigiel) zapaliła się prasa oraz słoma po kombajnie. 6 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem. Żywioł strawił słomę po kombajnie i niestety częściowo maszynę rolniczą. Udało się uchronić przed ogniem sąsiednie pola.

W tym samym dniu w Piotrkowicach (gm. Czempiń) 9 zastępów straży pożarnej i 39 strażaków z powiatu kościańskiego i poznańskiego walczyło z pożarem zboża na pniu. Sytuacja była groźna gdyż pożar niebezpiecznie zbliżał się do zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Jednak wysiłki strażaków wspomaganych przez ciągnik z agregatem uprawowym i wozem asenizacyjnym przyniosły efekt i po niespełna pół godzinie sytuację opanowano. Spaleniu uległy 2 ha zboża na pniu, ale dzięki szybkiej i sprawnej interwencji strażaków ogień nie dostał się na prawie 60 ha pole, na którym na koszenie czekało inne zboże.

W każdym z wyżej opisanych przypadków strażacy ratowali pobliskie pola ze zbożem. W niektórych przypadkach ogień zagrażał także zabudowaniom.

30 lipca 2020 r. o godzinie 14:26 dyżurny SKKP we Wrześni otrzymał informację o pożarze zboża na pniu w miejscowości Otoczna. Po przybyciu na miejsce zastano rozwinięty pożar na pniu, który przeniósł się na sąsiednie pole w wyniku silnego wiatru. Na polecenie KDR zadysponowano dodatkowe siły i środki z powiatów: wrzesińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 16 prądów gaśniczych na palące się zboże. W wyniku pożaru spaleniu uległo ok 24 ha pszenicy.

PSP apeluje do rolników o zachowanie podstawowych środków ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie prac żniwnych. Oprócz gaśnic stanowiących wyposażenie kombajnów i ciągników warto, by podczas prac żniwnych na polach pojawiły się beczkowozy z wodą, traktory z pługami lub agregatami uprawowymi, które mogą ograniczać pożar ratując także maszyny zanim na miejsce pożaru przybędą strażackie zastępy.

Przypadków było oczywiście więcej; na polach nie obyło się bez pożarów kombajnów.

Jak co roku, w ramach akcji „Bezpieczne żniwa”, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wyjechali na pola powiatu pleszewskiego, by przeprowadzić wizytację i kontrolę kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych pracujących podczas tegorocznych żniw. Celem tej akacji było sprawdzenie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych podczas prac rolnych. Strażacy sprawdzali również stan i czystość elementów maszyn – najbardziej newralgicznych i narażonych na pojawienie się ognia.

Jak się okazało, co bardzo cieszy, większość pojazdów była znakomicie do żniw przygotowana, a jedyną nieprawidłowością z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, jaką czasem zdarzało się napotykać, był brak ważnych legalizacji znajdujących się w pojazdach gaśnic. Podczas wizyt przeprowadzono również krótki instruktaż z zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych i pozostawiono materiały informacyjno – prewencyjne.

Źródło: www.straz.gov.pl