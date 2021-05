Groźne pamiątki z czasów I wojny światowej na polu

Sporych rozmiarów pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej i inne militane artefakty zostały znalezione podczas prac polowych, prowadzonych w miejscowości Marysin na Lubelszczyźnie.

Właściciel pola pocisk znalazł 5 maja podczas orki, od razu o znalezisku powiadomił telefonicznie funkcjonariuszy policji. Potem na pomoc wezwani zostali saperzy, a ci nie tylko zabezpieczyli niewybuch kalibru 150 mm, ale także wykryli w ziemi trzy kolejne powojenne “pamiątki” – pocisk kaliber 105 mm, dwa pociski kaliber 76 mm oraz zapalnik.

– Pamiętajmy, że w przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie policję. Nie należy go dotykać, czy też przenosić w inne miejsce. Ważne jest również to, aby do czasu przybycia właściwych służb, zabezpieczyć miejsce znaleziska i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo – apeluje aspirant Elwira Domaradzkasko z KPP Świdnik.

Paweł Palica