Gravit jedynym w Polsce dealerem Manitou z wyróżnieniem Excellence

W czasie ostatnich targów Zielone Agro Show 2024 w Ułężu firma Gravit będąca m.in. dealerem firmy Manitou otrzymała wyróżnienie Manitou Dealer Excellence, które na całym świecie otrzymują tylko nieliczni. Oznacza ono wyśrubowane normy, jakość i standardy na najwyższym poziomie. Co zatem zyskują na tym jej klienci?

W Manitou są trzy stopnie klasyfikacji współpracy z dilerami. Pierwszy, najbardziej podstawowy to Dealer Approved, średni to Dealer Commitment, a najwyższy to Dealer Partner. Wszystko zależy tu od stopnia zaangażowania dilera we współpracę z producentem, ale też od norm i standardów, jakie utrzymuje w swojej działalności oraz w obsłudze klienta. Są one potwierdzane corocznym audytem. Warto więc sprawdzać, jaki status ma diler bo to może wyjaśniać, dlaczego w jednej firmie klienci muszą czasem dłużej czekać na odpowiedź z jego strony, na maszynę Manitou lub jej serwis, a w innej mają wszystko „od ręki”.

Z wymienionych powyżej klasyfikacji, tylko Dealer Partner (czyli najwyższy stopień) może dodatkowo, w ramach wyróżnienia, otrzymać status „Excellence”. Co to oznacza? Z jednej strony to, że jego normy i zaangażowanie są na światowym, najwyższym poziomie. Z drugiej, że musi utrzymywać jasno i szczegółowo określone wysokie standardy obsługi klienta. Jest to więc wyróżnienie i prestiż dla dilera, które bezpośrednio przekłada się też na zysk klienta.

– Gravit jako pierwsza polska firma uzyskała tytuł Manitou Dealer Excellence. Świadczy to o najwyższych standardach świadczenia usług przez dilera. Tytuł ten może otrzymać tylko w przypadku, gdy w trudnych problemach serwisowych zawsze kontaktuje się z fabryką w ciągu pierwszej godziny od zgłoszenia problemu, a po otrzymaniu odpowiedzi od razu działa z naprawą, a nie kontaktuje się w dostępnym maksymalnym przedziale czasowym na taką interwencje – czyli do 48 godzin. Jest to ogromna korzyść dla klienta gdyż u dilera z tytułem Excellence ma on szybkość informacji, a więc też mniej przestojów w pracy, ale też sprawniejsze procedury, np. szybszą wysyłkę części. Co więcej, serwisanci tego dilera mają więcej szkoleń (fabryka do tego dokłada), a więc klient dostaje lepsze wsparcie serwisowe –wyjaśnia Wojciech Mankiewicz, dyrektor Manitou Polska