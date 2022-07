Grain Trade: wkrótce nastąpi wzrost cen pszenicy

Oczekiwana recesja w gospodarce światowej i wycofywanie środków z aktywów towarowych przez inwestorów zwiększa presję na światowe ceny zbóż i roślin oleistych. Jednakże na chwilę obecną ceny pszenicy spadają, mimo że spadła globalna produkcja i końcowe zapasy.

Analitycy Grain Trade informują, że w lipcowym raporcie USDA szacunek rezerw początkowych został zwiększony o 0,7 mln ton do 280,1 mln ton (291,57 mln ton w roku obrotowym 2021/22 i 297,92 mln ton w roku obrotowym 2020/21) ze względu na niski poziom eksportu w sezonie 2021/22.

Amerykański departament rolnictwa obniżył natomiast globalną prognozę produkcji o 1,79 mln ton do 771,64 mln ton (779,03 mln ton w roku 2021/22 i 775,72 mln ton w roku 2020/21), w szczególności dla krajów UE – o 2 mln ton do 134,1 mln ton (138,42 mln ton w roku 2021/22), Ukraina – o 2 mln ton do 19,5 mln ton (33 mln ton), Argentyna – o 0,5 mln ton do 19,5 mln ton (22,15 mln ton), co częściowo zrekompensuje wzrost zbiorów w USA o 1,2 mln ton do 48,47 mln ton (44,79 mln ton), w Kanadzie – o 1 mln ton do 34 mln ton (21,65 mln ton) i Rosji – o 0,5 mln ton do 81,5 mln ton (75,16 mln ton), natomiast Rosyjscy eksperci zwiększyli swoje prognozy do 87-89 mln ton. Dla Australii, Chin i Indii prognozy produkcji pozostały bez zmian.

Z kolei oszacowanie światowego zużycia zmniejszyło się o 1,77 mln ton do 784,22 mln ton (790,51 mln ton w 2021/22 MR) w wyniku spadku zużycia pszenicy w UE o 1 mln ton.

Prognoza światowego eksportu została zwiększona o 0,88 mln ton do 205,47 mln ton (200,07 mln ton), w szczególności Kanady – o 1 mln ton do 25 mln ton (15 mln ton), USA – o 0,68 do 21,77 (21,88) ) mln ton, podczas gdy dla UE została zmniejszona o 0,5 do 35,5 (29,5) mln ton, Argentyna – o 0,5 do 13,5 (16,5) mln ton. Dla Rosji wyszedł eksport szacowany na 40 mln ton (33 mln ton).

Prognoza światowego importu została zwiększona o 1,28 mln ton do 202,74 mln ton (195,39 mln ton) w wyniku zwiększenia dostaw z Ukrainy do UE o 0,5 mln ton do 5,5 mln ton oraz zwiększonych zakupów przez kraje Azji Południowo-Wschodniej.

Szacunek rezerw końcowych został zwiększony o 0,67 mln ton do 267,52 mln ton (280,1 mln ton w 2021/22 MR i 291,6 mln ton w 2020/21 R), w szczególności dla Kanady – o 0,5 mln ton i USA – o 0,34 mln ton, ale światowe zapasy będą najniższe od roku obrotowego 2016/17.

Jednakże notowania pszenicy nie zareagowały na raport i spadły wraz z rynkami ropy i innych surowców.

Mimo tego amerykanie prognozują, że w miarę postępu żniw prognozy dotyczące zbiorów pszenicy na Ukrainie, w UE i Rosji zmniejszą się z powodu suszy jaka dotyka te kraje. W kontekście ograniczeń dostaw z krajów czarnomorskich z powodu wysokich stawek frachtowych, sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i blokady portów na Ukrainie, wkrótce spowoduje to wzrost cen pszenicy.