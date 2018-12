W piątek 15 grudnia w Centrum Techniki Kulinarnej Doram przy ul. Racjonalizacji 5 w Warszawie odbędzie się finał realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi projektu „Gotuj lokalnie”.

W zmaganiach konkursowych wezmą udział autorzy 10 najlepszych receptur na dania z wykorzystaniem kurczaka zagrodowego i dyni oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, którzy zostali wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

– Podczas warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez znanych szefów kuchni, m.in Marcina Budynka oraz Roberta Sowę, uczniowie przygotują swoje autorskie przepisy oraz zawalczą o nagrody, w tym o udział w kursie kulinarnym w Akademii Marcina Budynka – informuje EFRWP.

„Gotuj lokalnie” to program promujący tradycyjne polskie produkty żywnościowe. Jest on skierowany do uczniów szkół średnich o profilu gastronomicznym oraz ich nauczycieli. Celem programu jest przekazywanie wiedzy na temat regionalnych i tradycyjnych produktów najwyższej jakości oraz możliwości ich najlepszego wykorzystywania w nowoczesnej kuchni polskiej. VII edycja programu realizowana jest przez Fundację EFRWP we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Akademią Kulinarną Marcina Budynka.

PROGRAM:

09:00 – początek konkursu kulinarnego, przywitanie uczestników

9:30 – 11:00 – I tura konkurs (start 5 ekip)

11:30 – 13:00 – II tura konkursu (strat 5 ekip)

14:00 – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

14:30 – zakończenie

Źródło: EFRWP