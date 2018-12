Tematem wiodącym Centralnych Targów Rolniczych 2018 roku będzie „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”. Dlatego organizatorzy imprezy planują w jednej z hal odtworzyć modelowe gospodarstwa o profilu produkcji zwierzęcej oraz o profilu produkcji roślinnej, które wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w procesie produkcji. W ramach kompleksowo zaaranżowanych dwóch gospodarstw zaprezentowane będą urządzenia i rozwiązania niezbędne w danym procesie produkcji o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego.

Trzecia edycja Centralnych Targów Rolniczych odbędzie się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą w dniach 29 listopada – 1 grudnia. W trzech halach wystawienniczych o łącznej powierzchni 70 000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentować będzie kilkaset wystawców z Polski i zagranicy. Jak zapowiada Ptak Expo, targi te stanowią doskonałą okazję dla rolników z całej Polski do zapoznania się z nową ofertą maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań największych producentów w branży.

– Jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa, które świetnie się rozwija, w którym zastosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne, jeśli jesteś gotowy podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rolnikami, to zgłoś się do nas. Podczas Centralnych Targów Rolniczych 2018 odtworzymy model Twojego gospodarstwa. Dodatkowo wystawcy CTR doposażą je w maszyny i urządzenia do produkcji rolnej, tak aby na gruncie targów zaprezentować model gospodarstwa na miarę przyszłości. A Ty będziesz mógł zaprezentować swoje osiągnięcia 70 000 odwiedzających targi i wymienić z nimi doświadczenia – apeluje do rolników Anna Pieniążek, dyrektor Centralnych Targów Rolnych

Źródło: CTR