Gorzej niż Pawlak z Kargulem. Brutalne pobicie przy wytyczaniu działki rolnej

Siekierą i drewnianą “kantówką” zaatakowało dwóch mężczyzn, ojciec i syn, wytyczającego granice działki rolnej 65-latka gminy Komarówka Podlaska. Grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Oficer dyżurny komendy policji w Radzyniu Podlaskim został wówczas powiadomiony o pobiciu mężczyzny, a skierowany na miejsce zdarzenia patrol policji ustalił, że w trakcie wytyczania działki rolnej pomiędzy sąsiadami doszło do nieporozumienia i kłótni.

– Agresja słowna szybko przerodziła się w czyny. 22- i 59-latek zaatakowali swojego sąsiada przy użyciu siekiery i drewnianej „kantówki”. Sprawcy po całym zdarzeniu uciekli z miejsca, natomiast 65-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala – informuje aspirant Piotr Mucha.

Sprawą zajęli się mundurowi radzyńskiej jednostki, a napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Za przestępstwo pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica