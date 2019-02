Gorące nowości prosto od Syngenty

8 lutego uczestniczyliśmy w jednej z cyklu konferencji zimowych organizowanych przez firmę Syngenta. Kluczowym elementem spotkania była prezentacja zintegrowanej oferty dla uprawy zbóż. Nie zabrakło również nowości w ochronie fungicydowej takich jak Elatus Era i sprawdzonych sposobów na regulację wzrostu zbóż – Moddus oraz Moddus Start.

Agnieszka Długosz z firmy Syngenta podczas spotkania podkreśliła rolę Internetu jako ciągle rozwijającego się kanału komunikacyjnego. W swoim wystąpieniu tłumaczyła, że aż 82% rolników korzysta z Internetu regularnie, a blisko 72% używa go codziennie. Firma chce sprostać tym trendom, a zarazem wyjść naprzeciw swoim partnerom biznesowym. Do końca 2019 roku 80% ruchu w Internecie będą generować materiały video i właśnie na taki kanał komunikacyjny stawia aktualnie Syngenta.

Podczas konferencji prezes zarządu Syngenta Polska Marek Łuczak podkreślał, że plany firmy na najbliższy rok to przede wszystkim skuteczne wprowadzenie fungicydu Elatus. Będzie on nowym standardem w ochronę zbóż przed chorobami grzybowymi. – Dla nas jest to nowe rozdanie. Liczymy na to, że Elatus stanie się tym, czym swojego czasu był Tilt albo Amistar, czyli takim kamieniem milowym – tłumaczył.

Jednak kluczowym punktem programu konferencji była nowość od Syngenta, którą przedstawił Łukasz Bojkowski z działu wsparcia Syngenta. – Nadchodzi nowa era w ochronie zbóż – tłumaczył słowami wstępu, mówiąc o produkcie Elatus Era, który ze względu na zawartość dwóch niezwykle mocnych substancji aktywnych, czyli Solatenolu oraz Protiokonazolu stanowi kompletne rozwiązanie w ochronie zbóż. Dodatkowo, zastosowanie fungicydu w fazie liścia flagowego zapewni nie tylko długotrwałą ochronę, ale przede wszystkim znaczny wzrost plonu.

Produkt posiada bardzo szeroką rejestrację we wszystkich zbożach tj. pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie ozimym oraz życie. Elastyczne okno stosowania wyróżnia produkt na rynku, zgodnie z rejestracją można go stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69) dla pszenicy, żyta i pszenżyta, natomiast dla jęczmienia od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-59). Sprawdzi się w tzw. zabiegu T-2, czyli drugim zabiegu fungicydowym, a najbardziej optymalne okno stosowania przypada na fazę BBCH 37.

Jak podkreślał dyrektor sprzedaży Syngenta Adam Ciaś cele firmy na bieżący rok skupiają się głownie na trzech obszarach – zboża, rzepaku i kukurydzy. W tym roku firma proponuje następujące nowości – Moddus ME, Bravo Premium, Avoxa, Gardo Gold, Ammistar Gold, Taegro, Treso, czy Vibrance.

Z kolei nowości z serii Elatus to: Elatus Era (solatenol + protiokonazol), Elatus Plus Plexeo (solatenol + metkonazol) oraz Elatus Plus Menara (solatenol + propikonazol + cyprokonazol).

Jak co roku w programie konferencji nie mogło zabraknąć okazji do mniej formalnych rozmów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami spotkania, jak i samymi ekspertami Syngenta.