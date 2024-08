Główny Lekarz Weterynarii wspiera zakaz jazdy ludzi otyłych na ośle

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wsparciu Inicjatywy Wolontariuszy na rzecz dobrostanu zwierząt koniowatych, działającej przy Platformie Dobrostanowej Komisji Europejskiej. Inicjatywa wydała ulotkę z obrazkami, które pokazują, jak korzystać z osłów i koni.

Jak korzystać z osła

Ulotka jest skierowana “do turystów oraz osób korzystających z usług, w których biorą udział zwierzęta koniowate, takie jak konie, kucyki i osły” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Na ulotce widzimy obrazki pokazujące, w jakich warunkach powinny przebywać koniowate, jak powinny być karmione, ale też – jakie obciążenie wagowe mogą przyjmować.

„Niepoprawny politycznie” obrazek

I w tym momencie pojawia się interesujący obrazek – na pustyni jest osioł, prowadzony przez ciemnoskórego mężczyznę, a na ośle siedzi osoba (prawdopodobnie kobieta) z olbrzymią nadwagą.

Osioł to nie suv

Na portalu “Wakacyjny czas” w artykule “Tłuściochy na Santorini. Ciężkie jest życie osła” czytamy, że masa dorosłego osła dochodzi do 480 kg, a obciążenie, jakie może przyjąć to ok. 20% jego masy. Czyli dorosły osioł może nieść ładunek o masie ok. 100 kg.

Ludzie, jacy wy jesteście leniwi…

– Na szczyt klifów prowadzi zygzakowata ścieżka, którą większość ludzi pokonuje spacerem. Różnica poziomów to 400 metrów i na taką wysokość trzeba się wspiąć. Przy spokojnym tempie wchodzenia, bez kłopotu cel osiąga się w trzydzieści minut. Jednak nie wszyscy decydują się na taki wysiłek i (…) i wsiadają na osła, na którego grzbiecie bez wysiłku dostają się na szczyt – czytamy w artykule.

Może czas na „dobrostan ludzi”?

Na pierwszy rzut oka widać, że osoba ze zdjęcia na ulotce waży zdecydowanie więcej, trudno więc odmówić słuszności zarzutowi Inicjatywy wobec takiej praktyki. Przydałoby się jednak jeszcze, aby powstała Inicjatywa na rzecz zwalczania głupoty właścicieli osłów oraz Inicjatywa na rzecz dobrostanu ludzi określanego m.in. przez prawidłową wagę.

Czy da się zakazać głupoty?

Pomijając to wszystko – smutne to czasy, gdy Główny Lekarz Weterynarii musi wyjaśniać “osobom rozmiaru XXL”, że ważą zbyt dużo, by wsiadać na osła.