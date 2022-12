Globalne zapasy zbóż w dół, ceny także. Europę zalewa importowane ziarno. Podsumowanie tygodnia na rynku zbóż

8 grudnia amerykański departament rolnictwa opublikował comiesięczny raport dotyczący globalnych zapasów zbóż. Pomimo spadków szacunków w przypadku pszenicy i kukurydzy, ceny na paryskim Matifie spadły. I to sporo.

Wg USDA światowe zapasy pszenicy wyniosą 267,33 mln ton wobec 267,82 w raporcie sprzed miesiąca. Zapasy kukurydzy spadły z 300,76 do 298,4 mln ton, a soi wzrosły ze 102,17 do 102,71 mln ton. Mimo to wczoraj na Matifie ceny poszły w dół; pszenica staniała w kontraktach na marzec o 4,5 EUR/t do 302,75 EUR/t, co w relacji tygodniowej daje spadek o 5 EUR/t.

Niestety cały czas ceny determinowane są przez bardzo wysoką podaż ziarna na rynku głównie pochodzącego z regionu Morza Czarnego; Rosja tylko w zeszłym tygodniu wyeksportowała 1 mln ton ziarna. Z kolei ukraińska pszenica sprzedawana jest często poniżej 300 EUR/t. Ponadto rekordowe zbiory zapowiadane są w Australii – mają wynieść 36,6 mln ton.

Cena kukurydzy w ujęciu tygodniowym spadła z 294,5 do 286,75 EUR/t. Spadek cen to zasługa rekordowego importu ziarna z Brazylii i Ukrainy. Unia Europejska zaimportowała już 12,65 milionów ton kukurydzy, czyli o ponad 100 proc. więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Cena rzepaku spadła t/t z 566,75 do 565,5 EUR/t. Spadek cen wspierają spadki cen ropy naftowej oraz, podobnie jak w przypadku kukurydzy, bardzo wysoki import. W UE jest on na poziomie 3,1 mln ton wobec 2,2 mln ton w analogicznym okresie zeszłego roku. Największym dostawcą rzepaku do UE jest Ukraina (2,1 mln ton). Spadki w pewnym zakresie hamują złagodzenie polityki pandemicznej w Chinach i słabsze prognozy zbiorów w Kanadzie.