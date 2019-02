Co dalej z glifosatem – polityka czy nauka…..

Unijny Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) 9 listopada głosował nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia stosowania glifosatu na 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów, decyzja nie została podjęta.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przypadek trwającej ponad rok dyskusji nad glifosatem pokazuje, że interesy polityczne państw członkowskich po raz kolejny biorą górę nad dowodami naukowymi. A przyszłość europejskiego rolnictwa staje pod znakiem zapytania.

W świetle dostępnych dowodów naukowych oraz opinii przygotowanych przez unijne instytucje tj. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję ds. Chemikaliów (ECHA) oraz agencje regulacyjne na całym świecie glifosat, stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jest bezpieczny. Ten wniosek, jak zaznacza PSOR, jest oparty na wynikach 3300 badań naukowych.

– Producenci środków ochrony roślin potrzebują przejrzystego, spójnego i przewidywalnego prawodawstwa, aby nadal inwestować w przyszłość europejskiego rolnictwa. A przykład debaty nad glifosatem jest tego zaprzeczeniem. Gdyby państwa członkowskie podejmowały decyzje w oparciu o badania naukowe, glifosat zostałby już w ubiegłym roku zarejestrowany na kolejne 15 lat. Nie zapominajmy, że żywność w Europie jest najbardziej bezpieczną na świecie, również dzięki nauce i efektywnej kontroli. Tocząca się obecnie debata poddaje to pod wątpliwość. Zmniejsza to zaufanie konsumentów do systemu bezpieczeństwa żywności – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Środki ochrony roślin są ważnym narzędziem w pracy rolnika. Glifosat to podstawowy składnik wielu herbicydów (preparatów chwastobójczych) stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE. Produkty z tą substancją wykorzystuje się m.in. w uprawie zbóż, a także w winnicach i sadach. W ten sposób rolnicy minimalizują straty w plonach i są w stanie produkować żywność wysokiej jakości, w przystępnych cenach, bezpieczną dla konsumentów. Sposób opracowania środków ochrony roślin jest analogiczny do leków, a sam proces trwa około 10 lat i obejmuje ponad 100 różnego rodzaju badań.

Źródło: PSOR