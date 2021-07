Nowy głębosz New Holland SUH uzupełnia ofertę uprawową

Firma New Holland konsekwentnie realizuje strategię full linera w branży rolnej. Po przejęciu kilka lat temu firmy Kongskilde i zaoferowaniu jej produktów do uprawy pożniwnej pod swoją marką obecnie przyszedł czas na dopełnienie oferty o nowe maszyny. Takim urządzeniem jest głębosz SUH, który mieliśmy okazję zobaczyć w czasie pokazów zorganizowanych przez dealera marki, firmę Agros Wrońscy.

Jak mówią przedstawiciele firmy New Holland takiej maszyny brakowało jeszcze w portfolio uprawowym i jest ona odpowiedzią na potrzeby rolników. Jednakże podobnie jak w przypadku innych maszyn uprawowych nie jest to stricte konstrukcja firmy New Holland a włoskiego Maschio Gaspardo z którym firma podpisała umowę o współpracy i producent nie ukrywa tego faktu.

Spotkanie jakie zorganizowała 17 lipca br. firma Agros Wrońscy, będąca dealerem New Hollanda pozwoliło nam zobaczyć w pracy wspomniany wyżej głębosz SUH. Model zaprezentowany na pokazach był wersją ciężką o szerokości 3 m wyposażoną w 7 zębów roboczych na zabezpieczeniu hydropneumatycznym. Całość wieńczył podwójny wał kolczasty.

Jak powiedział Łukasz Serwa z firmy New Holland maszyna może pracować na głębokości do 55 cm a wysokość pod ramą wynosi 86 cm co ma powodować zmniejszone ryzyko zapychania maszyny podczas pracy. Sama maszyna jest dosyć ciężka bo wersja 3 m waży 2,8 t i jest przeznaczona dla ciągników o mocy od 180 do 280 KM. W ramach serii ciężkiej można jeszcze maszynę o szerokości roboczej 4 m.

Dla posiadaczy mniejszych ciągników firma New Holland oferuje maszyny SUM o szerokości roboczej od 2,5 do 4 m. Są to lżejsze konstrukcje w których np. wersja 3 m waży niecałe 1,9 t na zabezpieczeniu śrubowym i wymaga ciągnika o minimalnej mocy 150 KM. Mają także niższą głębokość pracy wynoszącą 50 cm i prześwit pod ramą na poziomie 80 cm.