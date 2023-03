Gembicka: Unijna pomoc dla producentów zbóż powinna być zaakceptowana w tym tygodniu

Wczoraj w wywiadzie dla Polskiego Radia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka powiedziała, że Komisja Europejska prawdopodobnie już w tym tygodniu zaakceptuje pomoc rolnikom poszkodowanym przez import zbóż z Ukrainy.

Dopłaty do zbóż mają wynosić od 100 do 250 zł/t. Łącznie na poprawę sytuacji na rynku zbóż ma zostać przeznaczonych ok. 800-900 mln złotych, z czego 600 mln ma pochodzić z budżetu krajowego, zaś reszta będzie sfinansowana z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej.

– Z tego, co wiemy, w tym tygodniu prawdopodobnie zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską dopłaty do zboża. To dopłaty od 100 do 250 zł do jednej tony. Oprócz tego została już uruchomiona rezerwa kryzysowa Unii Europejskiej. Łącznie te dwa mechanizmy to będzie około 800-900 mln zł, z czego 600 mln zł to środki krajowe – powiedziała Anna Gembicka cytowana przez Polskie Radio 24.

Zasadniczo chodzi tutaj o zgodę na dwa programy pomocowe; pierwszy to ogłoszone kilka tygodni temu dopłaty do sprzedanego ziarna, a drugi to dopłaty do transportu ziarna do portów, które mają pomóc w rozładowaniu polskiego rynku.

Wiceminister mówiła także o inicjatywach systemowych, w tym przede wszystkim o rozbudowie portów i powierzchni magazynowych.