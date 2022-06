Gdzie powstał Twój traktor? [Część 2]

W drugiej części artykułu kontynuujemy przegląd producentów i ich fabryk, co stanowić powinno dla wielu użytkowników ciekawą informację uzupełniającą wiedzę o posiadanych przez nich maszynach.

Ta część naszej wyprawy po fabrykach przybliży nam m.in. liderów obecnej sprzedaży ciągników w naszym kraju czyli firmy takie jak New Holland czy Kubota, których traktory są w posiadaniu wielu polskich rolników.

Kubota

Ciągniki Kubota serii M7 są budowane w północnej Francji przy użyciu podzespołów z Japonii i Niemiec . Natomiast ciągniki serii M4002 i M5001 są budowane w Tsukuba niedaleko Tokio, a seria M-GX w Sakai, niedaleko Osaki, przy użyciu własnych silników, skrzyń biegów i kabin.

Landini

Komponenty są produkowane i montowane w trzech fabrykach Argo Tractors w północnych Włoszech, gdzie we własnym zakresie budowane są skrzynie biegów Powershift i CVT oraz osie przednie dla wszystkich modeli o mocy do 140 KM. Kompakty serii 2, ciągniki sadownicze Rex 3 i gąsienicowe Trekker są montowane w fabryce San Martino in Rio w pobliżu Modeny. Wersje platformowe Rex 4 są budowane w dedykowanej fabryce w pobliskiej Luzzarze.

Obydwa zakłady znajdują się niedaleko od fabryk kabin i centrali w Fabbrico, gdzie produkowana jest reszta asortymentu Landini. Obejmuje to flagową serię 7, w której zastosowano przekładnie Powershift i CVT firmy ZF.

Silniki do Landini 2 Series są dostarczane z fabryki Yanmar Biwa, na północny wschód od Osaki w Japonii, a do Rex 3F z Kohler Power w Reggio Emilia, 20 minut drogi od San Martino w Rio.

Silniki do wszystkich modeli Landini o mocy do 130 KM pochodzą z Deutz w Niemczech, podczas gdy fabryka FPT w Turynie dostarcza silniki do większych modeli 114-225 KM.

Massey Ferguson

Massey Ferguson posiada zakład w Beauvais we Francji. Fabryka w Beauvais w północnej Francji produkuje pięć serii od 5700 Dyna-4 do 8700 S Dyna-VT.

Produkcja kabin odbywa się w pobliskim zakładzie produkcyjnym, podczas gdy przekładnie Powershift Dyna-4 i Dyna-6 do wszystkich modeli są produkowane i montowane w ramach joint venture Gima z firmą Claas, która stanowi część głównego kompleksu fabrycznego.

Przekładnie bezstopniowe są sprowadzane z fabryki Agco w Marktoberdorf w Niemczech, a wszystkie silniki z Agco Power w Finlandii.

Ciągniki sadownicze MF 3700 są zlecane Grupie SDF, a kompakty MF 1500 i 1700 są dostarczane przez Iseki w Japonii.

McCormick

Wszystkie modele z gamy McCormick są produkowane w fabrykach Argo Tractors w Fabbrico i okolicach w regionie Reggio Emilia w północnych Włoszech. Przekładnie bezstopniowe VT-Drive dla modeli X8 i X7 są produkowane w zakładach ZF w Niemczech i Austrii, wraz z przekładniami Powershift P6-Drive w X7.

Własne skrzynie biegów Powershift firmy Argo są stosowane w modelach X4M do X6.4 o mocy 70-140 KM – plus opcja bezstopniowa VT-Drive w X6.4 – podczas gdy ciągniki sadownicze i do winnic są budowane w pobliskich fabrykach Luzzara i San Martino w Rio.

Kabiny do wszystkich ciągników McCormick pochodzą z własnego zakładu Argo w Fabbrico. Silniki o mocy od 114 do 310 KM są firmy FPT, podczas gdy wszystkie mniejsze modele otrzymują silniki Deutz (inną niż kompakty X2 napędzane Yanmarem).

New Holland

Z wyjątkiem dwóch najmniejszych ciągników z gamy NH, czyli modeli Boomer, wszystkie ciągniki New Holland są montowane w jednym z trzech zakładów.

Basildon w Essex to jedyny w Wielkiej Brytanii zakład produkcyjny ciągników na dużą skalę, w którym produkuje się modele T6, T7 i T7 HD na rynki światowe.

Wykorzystuje się skrzynie biegów wyprodukowane w fabryce CNH w Antwerpii w Belgii, w pełni wyposażone kabiny Horizon z Croix niedaleko Lille w północnej Francji oraz silniki FPT Industrial z Turynu w północno-zachodnich Włoszech.

Produkcja traktorów dużej mocy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Modele T8 budowane na bazie Powershift i bezstopniowych przekładni CNH powstają w Racine, na północ od Chicago.

Z kolei seria T9 pochodzi z fabryki Fargo w Północnej Dakocie i wykorzystuje przekładnie Powershift firmy Univance powstające w Japonii oraz bezstopniowe przekładnie Auto Command z firmy ZF.

Firma CNH FPT Industrial wysyła do tych ciągników silniki Cursor ze swojego zakładu Bourbon-Lancy w środkowej Francji.

Fabryka Jesi w pobliżu włoskiego portu Ankona produkuje specjalistyczne ciągniki T4 (sadowniki i traktory do winnic), a także modele TD5 i T5 oraz przekładnie, które do nich wchodzą, podczas gdy silniki pochodzą z FPT w Turynie.

Produkcja kabin jest bardziej zróżnicowana – w przypadku T4 F/N/V oraz T5 Utility i Electro Command przeszklone ramy Cab Plus w Jesi są „ubierane” w fabryce ciągników.

Jednak w przypadku T5 Auto-Command ramy spawane w Croix idą do zakładu St Valentin w Austrii w celu przygotowania.

Kabiny do modeli TD5 są dostarczane z Yaris Kabin w Turcji, gdzie spółka joint venture CNH Türk Traktör buduje modele New Holland T4 i T4S napędzane silnikami FPT S8000.

Fabryka Wanju-gun firmy LS Mtron w Korei Południowej dostarcza z kolei najnowszej generacji miniciągniki Boomer.

Same

Podczas gdy nowa gama ciągników Same Dorado Natural 65-97 KM jest produkowana w fabryce Grupy SDF Bandirma w Turcji, reszta asortymentu pochodzi z głównej fabryki w Treviglio w północnych Włoszech.

Tam też produkowane są kabiny, skrzynie biegów, przednie osie i silniki, ale diesle Farmotion o mniejszej pojemności są wysyłane z indyjskiej fabryki SDF.

Solis

Ciągniki noszące markę eksportową Solis należącą do indyjskiej firmy International Tractors Limited (ITL) są produkowane w Hoshiarpur w Pendżabie, podobnie jak skrzynie biegów i silniki. Mniejsze kompaktowe modele są pozyskiwane w ramach partnerstwa z Yanmar of Japan.

TYM

Ciągniki firmy Tong Yang Moolsan (TYM) z Korei Południowej są produkowane w fabryce firmy Jeonbuk w mieście Iksan.

W różnych modelach stosowane są silniki Doosan i Daedong z Korei Południowej, silniki Deutz z Niemiec oraz produkowane w Wielkiej Brytanii silniki Perkins.

Valtra

Wszystkie główne produkty fińskiej marki, obejmujące serie A, N i T, są produkowane w fabryce Suolahti na południu kraju, z wyjątkiem flagowej serii S4 produkowanej w zakładzie Massey Ferguson w Beauvais.

Zintegrowany zakład w Suolahti obejmuje produkcję i montaż kompletnych skrzyń biegów Powershift i CVT dla modeli N i T.

Ciągniki Valtra serii A wykorzystują mechaniczne skrzynie biegów 12×12 z fabryki w Changzhou w Chinach oraz przekładnie Powershift HiTech 4 z Gima w Beauvais.

Silniki są również budowane lokalnie, w fabryce Linnavuori na południowy zachód od fabryki traktorów, a kabiny do modeli zbudowanych przez Suolahti są montowane w Yliharma, na północnym zachodzie.

Versatile

Główna fabryka Buhler Industries w Winnipeg w Manitobie w Kanadzie buduje duże ciągniki przegubowe z napędem na cztery koła i Delta Track, wykorzystując przekładnie Powershift z zakładu Caterpillar w Peoria w USA i silniki Cummins X15 z Jamestown w stanie Nowy Jork.

Zetor

Większość ciągników z gamy Zetor jest tradycyjnie budowana w fabryce firmy w Brnie w Czechach, wraz z silnikami i skrzyniami biegów.

Modele powstające od A do Z w Czechach to jeszcze ciągniki Proxima i Forterra, jednak w związku ze zmianą norm od III kwartału do tych ciągników montowane będą już silniki zewnętrznych producentów. W przypadku modeli Major i Crystal montowane są silniki Deutz z Niemiec. Natomiast mające 43-49 KM traktory Utilix mają silniki Perkinsa, a mający 68 KM Hortus z silnikiem Deutz pochodzi z fabryki TYM w Korei Południowej.

