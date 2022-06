Gdzie powstał Twój traktor? [Część 1]

Tym nieco przewrotnym tytułem chcemy zachęcić do zapoznania się z miejscami w których najpopularniejsze marki obecne na naszym rynku wytwarzają swoje ciągniki.

W dzisiejszych czasach cięcia kosztów i szukania oszczędności wiele marek, które dawniej związane były tylko z krajem w którym powstały, rozlokowuje swoją produkcję po całym świecie. Poniżej przedstawimy pierwszą z dwóch części naszego artykułu w którym pokażemy gdzie produkują najważniejsze marki na świecie.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że często nie są to produkty od A do Z danej marki, gdyż w wielu przypadkach producenci ciągników pozyskują główne komponenty od niezależnych dostawców, takich jak Carraro, Cummins, Dana, Deutz, FPT Industrial, Perkins i ZF oraz lokalnych dostawców kabin.

Armatrak

Niezbyt co prawda znany na naszym rynku producent jest jedną z bardziej liczących się marek na świecie. Ciągniki dostarczane pod marką eksportową Armatrac tureckiego producenta Erkunt Traktör Sanayi są montowane w mieście Sincan, na obrzeżach stolicy Turcji, Ankary.

Firma, należąca od 2017 r. do indyjskiej grupy Mahindra, pozyskuje skrzynie biegów od Carraro Group, która ma fabryki we Włoszech, Indiach i Chinach, oraz silniki od Deutz w Kolonii w Niemczech i Perkins w Peterborough.

Belarus

Ten producent posiada zintegrowany kompleks fabryk produkujących silniki, skrzynie biegów i kabiny, które dostarczane są do własnej fabryki co czyni z niego światowy ewenement, który tylko w niewielkiej część uzależniony jest od dostawców zewnętrznych.

Branson

Branson jest marką eksportową Kukje Machinery Company, a traktory są budowane w Okcheon-gun, mieście w środkowej Korei Południowej. Kukje jest natomiast własnością Tong Yang Moolsan (TYM) od 2016 roku.

Case-IH

Wszystkie ciągniki Case-IH o mocach powyżej 300 KM są produkowane w Stanach Zjednoczonych. Magnum jest montowany w Racine w stanie Wisconsin, na zachodnim brzegu jeziora Michigan, przy użyciu zbudowanych tam również przekładni CNH Powershift i bezstopniowych oraz osi przednich z gamy Dana Spicer.

Z kolei traktory Steiger i Quadtrac pochodzą z Fargo w Północnej Dakocie. Są one wyposażone w jednostki Powershift firmy Univance z Japonii oraz CVT ZF z gamy Eccom zbudowane w Passau w południowo-wschodnich Niemczech oraz w mieście Steyr w Austrii.

Wszystkie te ciągniki są napędzane silnikami Cursor z zakładu FPT Industrial w Bourbon-Lancy w środkowej Francji.

Z kolei montaż ciągników Case-IH o mocach poniżej 300 Km odbywa się w zakładzie CNH w St Valentin w pobliżu Steyr w Austrii

Fabryka w St Valentin w północnej Austrii montuje wszystkie ciągniki Luxxum (dawniej Farmall Pro), Vestrum, Maxxum, Puma i Optum, wykorzystując przekładnie z zakładu CNH w Antwerpii w Belgii i silniki FPT z Turynu w północno-zachodnich Włoszech.

Fabryka CNH w Jesi w pobliżu Ancony na wschodnim wybrzeżu Włoch jest miejscem produkcji większości mniejszych ciągników z gamy Case, w tym np. modeli Farmall C.

Ale produkcja prostszych ciągników Farmall A jest wspólna dla Jesi (85A do 115A) i spółki joint venture CNH Türk Traktör w Ankarze w Turcji, która produkuje również silnik FPT S8000, który je napędza. Wszystkie jednostki napędowe F5C i NEF stosowane w innych modelach pochodzą z fabryki FPT w Turynie.

Claas

Fabryka Le Mans we Francji, przejęta w ramach działalności Renault Agriculture w 2003 roku, pozostaje głównym miejscem produkcji ciągników Claas. Jedynym wyjątkiem jest flagowy Xerion budowany w centrali firmy Harsewinkel w Claas.

Ten najmocniejszy ciągnik w ofercie firmy moc czerpie z terenowych wersji silników Daimler OM marki Mercedes-Benz, przygotowanych przez MTU, oddział Rolls-Royce Power Systems, w Friedrichshafen, w północno-zachodnich Niemczech.

Wszystkie ciągniki Arion i Axion są wyposażone w przekładnie Powershift powstającymi w joint venture Gima z Agco w Beauvais w północnej Francji.

Natomiast przekładnie bezstopniowe CMatic do Arion 500 pochodzą z Claas Industrietechnik w Paderborn w Niemczech, a większe modele z niemieckich i austriackich zakładów ZF Friedrichshafen.

Z kolei osie przednie pochodzą z fabryk Carraro i Dana we Włoszech.

Innym producentem dostarczającym podzespoły jest FPT Industrial, który dostarcza silniki do modeli Arion 400 oraz Axion 800 i 900, podczas gdy zakład John Deere w Saran we Francji dostarcza silniki dla ciągników Arion 500 i 600.

Claas zleca natomiast produkcję bardziej specjalistycznych ciągników jak np. modele sadownicze Nexos i modele rolnicze Elios firmie Agritalia należącej do Grupy Carraro w Rovigo w północno-wschodnich Włoszech, podczas gdy Atos 200 i 300 pochodzą z położonej dalej na zachód fabryki Grupy SDF w Treviglio.

Deutz-Fahr

Wszystkie ciągniki Deutz-Fahr z serii 6, 7 i 9 – od 126 KM do 336 KM – są budowane w nowej fabryce w Lauingen, 100 kml na północny zachód od Monachium w południowych Niemczech.

Silniki Diesla pochodzą z fabryki w Kolonii od niezależnego producenta silników Deutz. Przekładnie Powershift i CVT do ciągników od modeli serii 6 RCShift w górę są dostarczane przez ZF.

Modele Powershift mają przekładnie zbudowane w fabryce Grupy SDF w Treviglio w północnych Włoszech. Tam też budowane są osie przednie. Treviglio produkuje również większość mniejszych ciągników Deutz-Fahr, w tym kompakty Agrokid, serię 5 Ecoline i TTV oraz serię 5G.

Ale modele „ekonomiczne” 5D Keyline pochodzą z nowo zmodernizowanej fabryki Bandirma w północno-zachodniej Turcji.

Oprócz ciągników serii 5 napędzanych silnikami Deutz o mocy 110-126 KM, wszystkie produkty zbudowane przez Treviglio mają silniki SDF Farmotion montowane w fabryce koncernu w Indiach.

Fendt

Produkcja ciągników Fendt jest skoncentrowana w bawarskim mieście Marktoberdorf w południowych Niemczech, razem z przekładniami bezstopniowymi Vario, które do nich wchodzą. Kabiny są dostarczane z Asbach-Bäumenheim.

Kabiny i skrzynie biegów do gąsienicowego ciągnika Fendt 900 MT Vario są wysyłane do zakładu firmy Agco w Jackson w stanie Minnesota w USA. Tu również buduje się wersje Challengera na rynek północnoamerykański, ale większy 1100 MT ma lokalnie zbudowaną kabinę i przekładnię Powershift z fabryki Caterpillar w Peoria w stanie Illinois.

Osie przednie z gamy Dana Spicer produkowane we Włoszech obejmują obudowę centralną i niezależne wahacze zawieszenia w modelach 900 i 1000 Vario.

Pozyskiwanie silników przez firmę Fendt jest dość zróżnicowane — maszyny gąsienicowe i ciągniki 200/300 Vario wykorzystują silniki Agco Power z Finlandii.

Ciągniki Fendt 900 i 1000 Vario są wyposażone w silniki wysokoprężne z nowo utworzonej jednostki MAN Engines firmy MAN Truck & Bus w Norymberdze w południowych Niemczech.

Iseki

Ciągniki Iseki TG6 Series i inne modele z oferty japońskiego producenta są budowane w Matsuyama na południowej japońskiej wyspie Shikoku.

JCB

Linie produkcyjne dla dwóch serii ciągników Fastrac JCB znajdują się obok ładowarek kołowych w pobliżu Cheadle w Staffordshire. Silniki Agco Power i przekładnie z fabryki Fendt w Marktoberdorf są instalowane jako część modułowego układu napędowego.

Osie do Fastrac 4000 są budowane przez JCB Transmissions w Wrexham w północnej Walii, a specjalnie zbudowane osie do Fastrac 8000 są wysyłane z zakładu Dana w Graziano we Włoszech.

Obie serie mają wykonane na zamówienie podwozie wyprodukowane przez GKN Wheels & Structures w Telford w Shropshire, podczas gdy kabiny są produkowane przez JCB Cab Systems w nowej fabryce w pobliżu Uttoxeter w Staffordshire.

John Deere

W większości produkcja ciągników John Deere jest podzielona na dwie lokalizacje – jedną w Niemczech i jedną w USA.

Wszystkie ciągniki z serii 7R, 8R i przegubowych 9R pochodzą z głównej fabryki firmy John Deere w Waterloo w stanie Iowa. Większość korzysta z diesli z pobliskiej fabryki silników Deere, ale najmocniejszy 9R i jego pochodne są napędzane 14,9-litrowym silnikiem z fabryki Jamestown w Cummins w Lakewood w stanie Nowy Jork.

W Europie zakład JD w Mannheim w południowo-zachodnich Niemczech montuje wszystkie ciągniki serii 5R, 6M i 6R, aż do największego modelu 6250R, przy czym kabiny są dostarczane z Bruchsal, a silniki z Saran, niedaleko Orlean we Francji.

Historycznie, większe ciągniki serii 6 (170 KM-250 KM) były również produkowane w Waterloo na rynek amerykański, ale ten układ dobiega końca, co oznacza, że ​​Mannheim będzie teraz produkować wszystkie modele 6R do globalnej sprzedaży.

Ciągniki do sadów i winnic z serii 5G są produkowane przez fabrykę Carraro Group Agritalia w Rovigo we Włoszech.

Kioti

Traktory stanowiące eksportową markę Kioti firmy Daedong Industries są montowane wraz z silnikami o mocy do 73 KM w Dalseong-gun w pobliżu Daegu, w południowo-wschodniej Korei Południowej. Natomiast silniki o mocy powyżej 100 KM pochodzą ze stosunkowo nowego zakładu Doosan Infracore w portowym mieście Incheon.