Gdy chcesz pojeździć John Deere’em, to nie musisz go kupować, bo jest Agrosharing

Potrzeba posiadania własnego ciągnika rolniczego, jest naturalną potrzebą każdego rolnika. Jednak co w przypadku gdy nie jest nam on potrzebny na stałe? Można go wypożyczyć, nawet John Deere’a z szachownicą i reszta Cię nie interesuje.

Nowoczesny ciągnik jaki jest, każdy widzi. Cztery koła, zazwyczaj sporo mocy, automat w biegach, wygodna kabina (a w niej klima) i w ogóle sama radość z jazdy. Jest pięknie i wspaniale. Takie obrazki możemy zobaczyć na mediach społecznościowych, gdzie młodzi uśmiechnięci ludzie pozują w pięknym słońcu na tle “swojego” traktora.

Koszty posiadania maszyny nie są małe. Czy jest alternatywa?

Rzeczywistość jest jednak inna, bo nikt nie widzi na ładnych reklamowych obrazkach kosztów użytkowania takiej maszyny. Samo posiadanie ciągnika to przysłowiowy czubek góry lodowej. Nowoczesny traktor trzeba regularnie serwisować, a to czasem spore koszty.

Trzeba go też ubezpieczyć, tak oczywiście na wszelki wypadek. No i koniecznie trzeba w nim czasem coś wymienić, jak akumulator, sprzęgło czy opony, a to także często spory i zazwyczaj niespodziewany wydatek. Do tego gdy nasza maszyna ulegnie awarii, to nie dosyć, że czekają nas koszty, to jeszcze jesteśmy poważnie do tyłu z robotą w polu.

Koszty z głowy? Tak, to mamy w pakiecie

A co gdyby tak mieć te wszystkie koszty i związane z nimi problemy z głowy? Użytkować sam ciągnik bez martwienia się o serwis, części, ubezpieczenie czy przeglądy? Brzmi prawie jak idealne wyjście dla kogoś, kto potrzebuje ciągnik na kilka miesięcy w roku czy chociażby na znacznie krótszy czas – nawet na jeden dzień.

Taką usługę, czy właściwie cały pakiet usług znajdziemy w firmie Agrosharing, która zajmuje się długo- i krótkoterminowym wypożyczaniem maszyn rolniczych. Pakiet, bo wynajęcie wiąże się z pełną opieką serwisowa nad maszyną oraz jej zdalną diagnostyką analizująca i przewidująca przeglądy. Jeśli dojdzie do nagłej awarii, w pakiecie usługi mamy zapewnioną maszynę zastępczą.

John Deere w szachownicę

Agrosharing dysponuje flotą 170 ciągników marki John Deere o mocach od 150 do 400 KM, więc każdy może tu znaleźć dla siebie maszynę o odpowiednich parametrach. Jednak oczywiście możemy wypożyczyć nie tylko ciągniki, ale także 12 kombajnów czy sieczkarnie – wszystkie także John Deere z charakterystyczną żółto-zieloną szachownicą.

Ważne dla rolnika jest to, że możemy tu także wypożyczyć ponad 200 innych maszyn takich firm jak Agro-Masz, Kverneland czy Bednar. Stanowią one nie tylko uzupełnienie gamy urządzeń jakie możemy wypożyczyć, ale ukłon w stronę rolnika potrzebującego dopasowanego do własnych wymagań osprzętu.

Wśród maszyn, jakie możemy wypożyczyć w firmie Agrosharing poza oczywistymi w rolnictwie jak przyczepy i rozrzutniki, znajdziemy także ładowarki Kramer, które cieszą się sporym zainteresowaniem wynajmujących.

Pełna oferta sprzętu rolniczego i kompleksowa opieka nad nim, a przede wszystkim proste zasady użyczenia, to niewątpliwie ciekawa alternatywa dla rolnictwa. Świadczy o tym coraz większa ilość gospodarstw, które korzystają z wypożyczenia sprzętu ceniąc sobie elastyczność działania, a przede wszystkim święty spokój.