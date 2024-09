Gal Combo, czyli zestaw uprawowo-siewny Mandamu z włoskim siewnikiem

Największą tegoroczną nowością, dosłownie i w przenośni, od gliwickiego producenta jest powstały we współpracy z włoską firmą MaterMacc zestaw uprawowo-siewny nazwany Gal Combo.

Prace nad nową maszyną trwały już od dość długiego czasu, ale jak mówi Józef Seidel z firmy Mandam, dzięki temu maszyna jest dobrze dopracowana, ponieważ przez 1,5 roku przechodziła testy w realnych warunkach pracy, które pozwoliły na wyeliminowanie pojawiających się usterek.

Zestaw uprawowo-siewny Gal Combo jest połączeniem 3-metrowej kompaktowej brony talerzowej typu Gal z produkowanym w kooperacji z MaterMacc rzędowym siewnikiem pneumatycznym. Brona talerzowa została przez Mandam przekonstruowana i standardowo wyposażona jest w talerze o mniejszej średnicy 465 mm, w stosunku do standardowego Gala, które osadzone są na obniżonych piastach bezobsługowych. Dzięki temu prześwit pod ramą nie przekracza 600 mm, a dodatkowo w stosunku do standardowej brony Gal zmniejszona została odległość między rzędami talerzy z 1000 mm do 750 mm, tak aby zestaw był bardziej kompaktowy. Dodatkowo brona talerzowa wyposażona jest w hydrauliczną regulację głębokości pracy (HRGP).

Jeśli chodzi o sam siewnik, to jest on wyposażony w dwie głowice rozprowadzające umieszczone bardzo nisko tuż nad sekcją siewną. Jst on wyposażony w cztery dozowniki napędzane silnikiem elektrycznym i sterowane przez monitor wysiewu typu MaterMacc X4. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest szybka zmiana ilości wysiewu z zależności od żądanej wartości. X4 kontroluje także przepływ wysiewu w każdej sekcji. Funkcje wyłączania ścieżek technologicznych są opcjonalne. Docisk jest indywidualnie regulowany dla poszczególnych rzędów (co sprawdza się zwłaszcza za kołami ciągnika) do 45 kg na jednostkę wysiewającą, a zalecana prędkość robocza to 11-14 km/h.

Przechodząc do danych technicznych to maszyna przynajmniej na razie będzie oferowana będzie tylko w wersji 3-metrowej, ale jak mówi Józef Seidel, nie jest wykluczone, że w późniejszym okresie wejdą do oferty również wersje szersze. Masa zestawu 3 m została określona na 2150 kg bez wału doprawiającego. Tutaj dostępne będą 3 rodzaje, m.in. wał gumowy, czy też Packera. Jeśli zaś chodzi o pojemność zbiornika na nasiona to wynosi ona 1300 litrów, ale i tutaj jest prawdopodobne, że będzie większa i być może pojawi się opcja dzielonej skrzyni, tak aby wysiewać równocześnie nasiona i nawóz.

Zapotrzebowanie na moc zostało w przypadku tego zestawu określone na min. 160 KM, a zamówienia będzie można składać od końca września, kiedy poznamy również cenę. Zamówione wówczas maszyny powinny pojawić się u rolników z początkiem wiosny 2025 r.