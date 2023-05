Fungicydy w fazie zawiązywania łuszczyn

Tylko niektóre fungicydy mają zapis w etykiecie stosowania o możliwości późnej aplikacji, w fazie zawiązywania pierwszych łuszczyn. Podpowiadamy jakie fungicydy można zastosować w sytuacji silnego zagrożenia przede wszystkim ze strony sprawców czerń krzyżowych.

Ochrona chemiczna łuszczyn nie jest bezpośrednio zalecana, czy polecana. Podkreśla się z reguły lepiej wcześniej zadbać o stan zdrowotny plantacji poprzez zabieg np. w okresie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65).

Niekiedy jednak rolnicy decydują się, jeśli możliwości techniczne gospodarstwa na to pozwalają, na powtórzenie zabiegu, np. pod koniec kwitnienia – w momencie zawiązywania pierwszych łuszczyn (BBCH 71–75). Sięgając po fungicydy dla tego terminu, należy przeanalizować zapis w etykietach, a co najważniejsze przestrzegać podanej tam karencji. Stosując fungicydy zawierające jako s.cz. strobiluryny, należy pamiętać, aby na odmianach późnych nie wykonywać opryskiwania na ostatnią chwilę, ponieważ może to znaczenie przedłużyć wegetacje roślin.

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do stosowania do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 71-73, a w niektórych przypadkach do BBCH 75)

Środki ochrony roślin Substancja czynna/ zawartość Dawka

Karencja (dni) Amistar 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Amon 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Ascom 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8–1,0 l/ha 35 AsPik R 250 EC protiokonazol (125 g/l),

tebukonazol (125 g/l) 1,0 l/ha 56 Astar 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8–1,0 l/ha 35 Atak 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Azarius-Pro 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8–1,0 l/ha 35 Azoksar 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 21 Azoxin 250 SE azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 35 Azyl 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 21 Baltazar 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Bismetic boskalid (500 g/kg) 0,2-0,5 kg/ha Bolid 250 SE azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 35 Cantus boskalid (500 g/kg) 0,2-0,5 kg/ha Capartis boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l) 0,6-1,0 l/ha Clayton Proteb 250 EC protiokonazol (125 g/l),

tebukonazol (125 g/l) 1,0 l/ha 56 Clayton Tote 250 EC protiokonazol (125 g/l),

tebukonazol (125 g/l) 1,0 l/ha 56 Conclude AZT 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8 l/ha 21 Eyetak 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,25 l/ha 35 Globaztar AZT 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8 l/ha 21 Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,25 l/ha 35 Hogibis 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Inferno 400 SC dimoksystrobina (200 g/l),

boskalid (200 g/l) 0,5 l/ha Laiba 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Latifa 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Makler 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 35 Mondatak 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha 35 Pabizon 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Pablo 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 35 Pictor Revy mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l) 1,0 l/ha Pictor 400 SC dimoksystrobina (200 g/l),

boskalid (200 g/l) 0,5 l/ha Prank 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Prescot 400 SC dimoksystrobina (200 g/l),

boskalid (200 g/l) 0,5 l/ha Pictor Active boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l) 0,6-1,0 l/ha Prima 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Prima Duo 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Princess 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Prolaz 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Proplex 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Proton 450 EC prochloraz (450 g/l) 1,0 l/ha 50 Revyvit mefentriflukonzol (75 g/l) 2,0 l/ha Shepherd boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l) 0,6-1,0 l/ha Sinstar 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 21 Strobe 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 21 Starjet 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8-1,0 l/ha 21 Tascom 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 1,0 l/ha 21 Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,25 l/ha 35 Zaftra AZT 250 SC azoksystrobina (250 g/l) 0,8 l/ha 21

Fungicydy zawierające s.cz. prochloraz, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów – do 1.10.2023.

Fragment artykułu „Choroby łuszczyn rzepaku” autorstwa dr Ewy Jajor z IOR-PIB w Poznaniu, który ukazał się w majowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska