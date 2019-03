Fundacja ANWIL dla Włocławka wyróżniona

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wręczył nagrody włocławskim artystom, animatorom i mecenasom kultury. W gronie wyróżnionych znalazła się również Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Fundacja korporacyjna spółki ANWIL, choć została powołana do życia zaledwie cztery lata temu, stała się niezwykle ważnym elementem przestrzeni publicznej we Włocławku. W ciągu 48 miesięcy dofinansowała bowiem ponad 200 projektów zrealizowanych przez działające w mieście organizacje trzeciego sektora, w których uczestniczyło ok. 50 tys. osób, a więc statystycznie co drugi włocławianin. Liczną grupę przedsięwzięć, które odbyły się dzięki wsparciu Fundacji, stanowiły inicjatywy o charakterze artystycznym, pobudzające zarówno zainteresowanie kulturą i sztuką, jak i zachęcające do jej współtworzenia, a także przyczyniające się do przekazywania lokalnych tradycji między najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami Włocławka.

Rola Fundacji ANWIL dla Włocławka jako hojnego mecenasa kultury została dostrzeżona przez Prezydenta Włocławka, który – w trakcie corocznych obchodów Święta Kultury – przekazał na ręce Małgorzaty Kosińskiej, Prezes Fundacji specjalne podziękowania za działania wspierające rozwój kultury we Włocławku oraz promowanie wartościowych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Małgorzata Kosińska podkreśla: bardzo się cieszę, że pozytywny wpływ Fundacji ANWIL dla Włocławka na krajobraz kulturalny i artystyczny miasta ponownie został doceniony przez jego włodarzy. Przypomnę, że w 2015 r. – już po roku działalności Fundacji – Prezydent Włocławka uhonorował nasze wysiłki po raz pierwszy. Jednak chciałabym podkreślić, że efektywność i skuteczność naszych działań to przede wszystkim zasługa zaangażowania organizacji trzeciego sektora, które przy naszym finansowym wsparciu, umiejętnie wykorzystują potencjał drzemiący w mieszkańcach Włocławka, a dzięki ubiegłorocznej zmianie naszego statutu, także gmin ościennych.

Natomiast Agnieszka Żyro, prezes ANWIL SA zwróciła uwagę, że: rola kultury i tradycji w kształtowaniu tożsamości danego regionu jest niezmienna. To rodzaj spoiwa integrującego społeczność lokalną, dlatego – w ramach odpowiedzialności społecznej naszej spółki – powołując Fundację ANWIL dla Włocławka, jednym z jej celów uczyniliśmy wspieranie projektów służących ochronie dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniających się do pobudzania twórczości artystycznej włocławian.

Źródło: Anwil