Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. nowym dealerem maszyn firmy Kramer

Od pierwszego marca 2021 firma Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. oferuje maszyny firmy Kramer-Werke GmbH. Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. przejmuje sprzedaż 29 modeli ładowarek Kramer do zastosowania w branży rolniczej, będzie posiadał w ofercie oryginalne części zamienne i zajmie się obsługą serwisową.

– Cieszymy się z możliwości oferowania naszym klientom w branży rolniczej i komunalnej innowacyjnych ładowarek kołowych, ładowarek kołowych teleskopowych i ładowarek teleskopowych – mówi Marek Jasiel, prezes Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

–Postrzegamy to jako duże wzbogacenie naszej oferty produktów. Dystrybuujemy wyłącznie technologię rolniczą wysokiej jakości znanych producentów, dlatego produkty firmy Kramer cechujące się znakomitą jakością i dużą trwałością idealnie wpisują się w naszą ofertę. Bliskość klienta i dostosowanie naszych usług dokładnie do jego potrzeb to dla nas ważna sprawa od początku istnienia firmy. Dzięki szerokiej ofercie produktów i różnorodnym możliwościom zastosowania maszyn marki Kramer możemy idealnie obsłużyć wszystkie potrzeby – kontynuuje Marek Jasiel.

Przykładowo firma Kramer ze swoim modelem KL25.5e posiada w ofercie całkowicie elektrycznie napędzaną ładowarkę kołową o wysokości podnoszenia do 3,3 m. Nadaje się ona optymalnie do pracy w pomieszczeniach takich jak stajnie, ponieważ działa całkowicie bez emisji spalin i hałasu. Przy tym maszyna nie odbiega pod względem parametrów wydajności, jak ciężar wywracający 2500 kg, od zasilanego silnikiem wysokoprężnym modelu KL25.5 marki Kramer.

Poza trzynastoma konwencjonalnymi modelami ładowarek kołowych w klasie ciężaru wywracającego 1,2 – 7,0 t asortyment maszyn marki Kramer obejmuje również cztery ładowarki kołowe teleskopowe. Dzięki większej wysokości podnoszenia zapewniają swoim klientom większe spektrum zastosowania. Z aktualnie największym przedstawicielem tej grupy produktów, modelem Kramer KL55.8T, można osiągnąć przykładowo wysokość podnoszenia powyżej 5,40 m.

Również dla wszystkich, którzy chcą sięgnąć jeszcze wyżej, mamy dobre wiadomości: poza sprawdzoną kompaktową ładowarką teleskopową KT276 firma Kramer oferuje dziesięć większych modeli o wysokościach podnoszenia do 9 metrów. Udźwig maksymalny tych maszyn zawiera się w przedziale od 2,7 do 5,5 tony.

– Jedenaście modeli ładowarek teleskopowych będzie od teraz dystrybuowanych wraz z naszym asortymentem ładowarek kołowych i ładowarek kołowych teleskopowych przez firmę Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.. Cieszymy się bardzo z możliwości pozyskania tak znanego i bardzo dobrze pozycjonowanego partnera handlowego i serwisowego jakim jest firma Fricke. Bardzo ważny jest dla nas również rozwój naszego nowego partnera – firmy Fricke – czego efektem jest jej obecność również na Podlasiu. Dzięki temu klienci również z tego obszaru będą mogli skorzystać z naszej bogatej oferty – wyjaśnia Paweł Łączny, regionalny manager sprzedaży w firmie Kramer.

Źródło: Fricke/Kramer