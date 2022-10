Francuzi pokochali polskie burgery

Skłodowscy – eksporter mrożonych burgerów wołowych z Polski do Francji zdobywa międzynarodowe uznanie wśród uczestników targów SIAL Paris 2022. Polska firma kolejny rok odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży wołowych produktów na zachodnim rynku HoReCa. Jaki potencjał ma mrożone mięso na polskim rynku?

– Polskie burgery ze 100 proc. wołowiny znane są francuskim smakoszom już od ponad 10 lat. Zdobyliśmy pełne zaufanie zachodnich partnerów. – Kluczowa jest dla nas dywersyfikacja, dlatego chcemy promować polskie, nowocześnie mrożone mięso szerzej, nie tylko wśród kupców z Zachodu, ale też na polskim rynku. Widzimy jak rośnie zainteresowanie naszymi burgerami premium, pakowanymi ekologicznie. Świadczy o tym coroczny wzrost sprzedaży w eksporcie – mówi Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy..

Podczas tegorocznych targów SIAL Paris 2022 polska marka z wielopokoleniową tradycją prezentowała wykorzystanie technologii IQF (Individual Quick Freezing) w produkcji wołowiny. Szokowo “zahibernowane” mięso zapewnia zachowanie w 100 proc. soczystości i walorów smakowych mięsa, bez potrzeby użycia konserwantów czy sztucznych wypełniaczy. Daje też możliwość użycia w kuchni tylko potrzebnej ilości porcji, co ogranicza straty do minimum, i to bez konieczności rozmrażania przed przygotowaniem.

Dbałość o jakość składników jest bardzo ważna w branży spożywczej, a konsumenci oczekują niskoprzetworzonego, jak najbardziej naturalnego jedzenia wysokiej jakości. Taki wniosek płynie z ostatniego raportu SIAL Insights 2022 – aż siedem na 10 osób szuka zdrowych produktów bez dodatków.

Nowy branding marki i rozbudowane stoisko ze strefą restauracyjną wzbudziło duże zainteresowanie. Goście Skłodowskich mieli okazję spróbować kilku propozycji dań z wykorzystaniem wołowiny. Obok kraftowych burgerów w wydaniu street food, faworytem w menu był chrupiący Façon Bouchère na pietruszkowym puree z sosem demi-glace.

– Chcieliśmy pokazać, że burgery mogą być też lekkim, eleganckim daniem, serwowanym w standardzie fine dine. Segment HoReCa poszukuje produktu dobrej jakości, który jednocześnie pozwoli też obniżyć food cost i straty na kuchni. Dla ludzi pracujących w gastronomii kluczowa jest pewność ciągłości dostaw, dlatego odpowiadamy na pilne potrzeby naszych klientów – tłumaczy Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy.

Według ostatnich danych Biura Analiz KOWR głównym importerem mięsa wołowego jest Unia Europejska i odbiera 85 proc. W badaniach polskiego rynku HoReCa z kwietnia 2021 r., zleconych przez Skłodowskich widać większe zainteresowanie wołowiną w Polsce. Coraz więcej klientów ma świadomość, że jest to zdrowsze, bardziej naturalne, lepsze gatunkowo mięso. Wołowe mięso dobrze wpisuje się w różne kuchnie – azjatycką, meksykańską. „Boom” na premium burgery rozpoczął się jeszcze przed COVID, dodatkowo bardzo silnie wspierany przez wzrost zamówień w formie delivery.