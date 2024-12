Francuscy rolnicy protestują: zabetonowane biura polityków w Drôme

Decyzja Ursuli von der Leyen o zakończeniu negocjacji z krajami Mercosur przelała czarę goryczy we Francji. W poczuciu zdrady rolnicy postanowili wyrazić swoją wściekłość w symboliczny sposób – zabetonowali wejścia do biur lokalnych polityków w regionie Drôme.

Upadek rządu Francji przyspieszył umowę z Mercosur

Upadek rządu Francji w przededniu szczytu państw Mercosur został wykorzystany przez Ursulę von der Leyen do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie umowy UE-Mercosur – jak pisze korespondentka dziennika Rzeczpospolita w Brukseli Anna Słojewska. To przelało czarę goryczy francuskich rolników, którzy postanowili pokazać politykom, co o nich myślą.

Umowa z Mercosur to pogarda dla Francuzów

Ostry sprzeciw wobec ogłoszonego przez Ursulę von der Leyen “zwycięstwa Europy” wyrazili czołowi przedstawiciele FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, Krajowa Federacja Związków Rolników), największej organizacji rolniczej we Francji. Luc Smessaert wiceprezes FNSEA w wywiadzie dla CNEWS powiedział: “Umowa Mercosur to po prostu duża prowokacja i pogarda dla pracującej Francji. Świat polityczny będzie musiał zaangażować się za swoimi rolnikami. Nie ma mowy o poddawaniu się!”

Patrick Benezit, również wiceprezes FNSEA, mówił w stacji BFMTV: “To zły cios dla Europy. Jako rolnicy jesteśmy Europejczykami, ale gdy widzimy, że jesteśmy sprzedani za niewiele, że politycy europejscy są gotowi zdradzić rolników, hodowców, obywateli i konsumentów – jesteśmy bardzo wkurzeni”.

Biura polityków zabetonowane przez rolników

Działająca w ramach FNSEA Federacja Związków Rolników w Drôme (FDSEA 26), która działa w regionie Auvergne-Rhône-Alpes we Francji, postanowiła wczoraj wyrazić swoją wściekłość wobec lokalnych polityków, zabetonowując wejścia do ich biur.

“WŚCIEKLI ROLNICY: DOŚĆ TEGO! Dziś jesteśmy świadkami prawdziwego porzucenia rolników (…) Nasza ziemia, nasza przyszłość i nasze wysiłki zasługują na szacunek i uznanie. W obliczu tej zdrady rolnicy z regionu Drôme postanowili podjąć działania: biura polityków, którzy odwrócili się od nas, zostały zabetonowane. Ten beton symbolizuje ciężar ich obojętności i naszą determinację, by dać o sobie znać. Nie ustąpimy, dopóki nie zostaną przyjęte sprawiedliwe i pełne szacunku środki dla rolnictwa” – napisali na swoim profilu FB członkowie Fdsea Drôme.