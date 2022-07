Fliz – tani, skuteczny i wytrzymały sposób zabezpieczenia słomy. Ile kosztuje?

Magazynowanie słomy pod dachem ze względu na jej objętość stanowi w wielu gospodarstwach spory problem. Alternatywą może być okrywanie stogów ustawionych na polu za pomocą specjalnych plandek z flizu.

Żniwa to oczywiście nie tylko ziarno, ale i duże ilości słomy potrzebnej do utrzymania zwierząt gospodarskich. Niestety nie każde gospodarstwo dysponuje dużymi, zadaszonymi magazynami, a przechowywanie słomy bez żadnego okrycia na zewnątrz sprawia, że może ona ulec zniszczeniu.

Od kilku jednak już lat na rynku dostępne są specjalne plandeki wykonane z flizu, który pozwala oddychać słomie, ale jednocześnie nie pozwala na dostanie się wody do tak składowanego materiału, co pozwala na utrzymanie go w dobrej jakości przez długi czas. Materiał ten jest odporny na promieniowanie UV, a jego wytrzymałość oceniana jest na 5-7 sezonów.

Jest to również bardzo korzystna alternatywa cenowa dla chociażby hali łukowej budowanej specjalnie do przechowywania słomy. Najmniejsze plandeki z flizu o wymiarach 15,8×10,4 m kosztują w granicach 1200-1250 zł, średniej wielkości plandeka o wymiarach 10,4×25 m to koszt ok. 1700 zł, a największe o wymiarach 13×25 m kosztują w granicach 2200-2300 zł.