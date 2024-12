Firmy polecają kukurydzę na ziarno do siewu w 2025 roku

Grudzień to czas poszukiwań i wyboru odpowiednich odmian kukurydzy, które zasiejemy już na wiosnę. Zapytaliśmy wybrane firmy o rekomendacje odmian ziarnowych na rok 2025.

Kukurydza na ziarno powinna obok stabilnego plonowania cechować się niską podatnością na wyleganie oraz dobrą zdrowotnością i szybkim oddawaniem wody z ziarna (dry down). Przedstawiamy opis wybranych odmian i firm hodowlanych oraz dystrybucyjnych. Przegląd usystematyzowano zachowując kolejność alfabetyczną nazw firm.

Osadkowski

RGT Aloexx to wczesny dent, bardzo szybko dosychającą. Toleruje słabsze stanowiska glebowe, dobrze znosi okresowe niedobory wody. Charakteryzuje ją bardzo dobry stay green. FAO 220-230 oraz szybkie dosychanie zapewniają sukces uprawy na terenie całego kraju. Daje możliwość osiągania wysokich plonów przy wczesnym zejściu kukurydzy z pola i przy niskich wilgotnościach ziarna.

LG 31.252 to kukurydza o FAO 240. Jest odmianą uniwersalną nie tylko jeśli chodzi o dobór stanowiska, ale również przeznaczenie. Sprawdzi się w uprawie na ziarno, bioetanol, grys oraz kiszonkę. Może być z powodzeniem uprawiana na terenie całej Polski. Kolby są dobrze rozwinięte i dają wysoki plon ziarna o bardzo dobrych parametrach.

DKC 4115 jest odmianą zaliczaną do średnio późnych o FAO 280-290. Ma wysoki potencjał plonowania i jest szczególnie polecana do uprawy na południu Polski. Daje wysoki plon ziarna i dobrze sprawdzi się również w trudniejszych warunkach. Na końcowym etapie dojrzewania oraz w procesie suszenia bardzo dobrze oddaje wilgoć.

Saatbau

Aktoro – wczesna odmiana o ziarnie typu flint-flint-dent, przeznaczona do uprawy na ziarno. Zarejestrowana w Polsce w 2023 r. Charakteryzuje się sztywnymi, stabilnymi łodygami o średniej wysokości. Wykształca w pełni zaziarnione i nisko osadzone kolby. Dobrze znosi okresowe niedobory wody. Toleruje słabsze stanowiska.

Kasano – odmiana ziarnowa z unijną rejestracją (UE 2021 r.). Ma bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna o wysokiej jakości. Ziarno polecane do przemysłu młynarskiego na kasze i grysy. Odmiana o bardzo dobrej stabilności – rośliny zwarte, odporne na wyleganie. Odmiana toleruje wiosenne chłody.

Alenaro – odmiana bardzo wyrównana z ziarnem typu dent. Potencjał plonowania bardzo wysoki. Wykształca duże, do końca wypełnione ziarnem kolby. Rośliny są dość niskie, sztywne o wysokiej tolerancji na stres suszy.

Saaten Union

Sumumba – odmiana średnio wczesna (FAO 250) z wysokim wigorem początkowym. Ziarno typu flint/dent. Kolba typu flex. Odmiana dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych. Radzi sobie na słabych stanowiskach i okresowym deficytem wody. Toleruje okresy bardzo wysokich temperatur. Rośliny wysokie o sztywnej łodydze oraz wysokiej tolerancji na choroby fuzaryjne kolb i helmintosporiozę. Rośliny wcześnie kwitną.

Solaking – średnio późna (FAO 260) odmiana o typie ziarna dent. Charakteryzuje się dobrym początkowym wzrostem roślin. Odmiana dopasowuje się do różnych stanowisk od słabych, stresowych do bardzo dobrych. Gorzej toleruje stanowiska podmokłe i bardzo zimne. Rośliny średniowysokie o dobrej odporności na wyleganie. Zdrowotność dobra, szczególnie tolerancyjna na choroby Fusarium oraz omacnicę. Rośliny wolniej wchodzą w fazę kwitnienia.

Sucorn – średnio późna (FAO 260) odmiana o typie ziarna flint/dent na ziarno i kiszonkę. Kolby typu flex równo umieszone na roślinach. Ma dobry wigor początkowy. Polecana na różne stanowiska, toleruje słabe i okresowo przesuszone gleby. Może być uprawiana na zimnych i zlewnych glebach. Rośliny wysokie, dobrze ulistnione z wysoką odpornością na więdnięcie i zasychanie liści. Łodygi mocne i odporne na wyleganie. Tolerancyjna na głownię guzowatą. Odmiana wybacza drobne błędy agrotechniczne.

Smolice

SM Wawel średnio wczesna (FAO 230/240) odmiana, wpisana do krajowego rejestru w 2021 roku. Kolba typu fix. Rośliny dość niskie, łodygi sztywne, dobry “stay green”. Odmiana o dobrej zdrowotności – wysoka odporność na fuzariozę kolb oraz bardzo niska podatność kolb i łodyg na porażenie głownią guzowatą. Cechuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem siewek i tolerancją na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Jest rekomendowana do uprawy na ziarno we wszystkich regionach kraju.

SM Vistula – odmiana wpisana do krajowego rejestru w 2020 r. (FAO 210/220), o bardzo wysokim potencjale plonu ziarna na słabych stanowiskach glebowych. Typu semi flint / semi dent, co oznacza, że dobrze radzi sobie zarówno w chłodnej wiośnie, jak i w korzystniejszych warunkach pogodowych. Rośliny dobrze znoszą okresowe niedobory wody. Rekomendowana do uprawy na ziarno oraz CCM we wszystkich regionach kraju.

SM Polonia (Z) – FAO 200/210, zarejestrowana w kraju w 2020 roku na ziarno. Typ semi flint z bardzo dobrym wigorem wiosennym. Dzięki sztywnym łodygom rośliny nie wylegają, dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach. Udział ziarna w masie kolb wysoki. Odmiana ta wykazuje bardzo wysoką odporność na fuzariozy omacnicę prosowiankę. Jest rekomendowana do uprawy na ziarno, CCM i kiszonkę na terenie całego kraju.